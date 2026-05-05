Mario Redondo Llenas a sus tíos: Les pido el perdón sabiendo que no hay que dármelo

Luego de haber permanecido 30 años detrás de las rejas, Mario José Redondo cumplió este martes su responsabilidad penal por haber asesinado a su primo, el niño José Rafael Llenas Aybar.

A su salida de la cárcel Najayo, Redondo Llenas habló ante los reporteros que le esperaban desde primeras horas de la mañana, donde centró su breve ponencia en tres ejes: el respeto, perdón y arrepentimiento.

Precisamente, esto fue lo que Redondo Llenas le pidió a Rafael e Ileana Llenas, sus tíos y padres de la víctima.

“Para ellos, respeto. Y cualquier otro tipo… Ni siquiera me voy a complicar, para ellos, respeto. Saben qué es lo que siento porque lo he dicho”, dijo mientras estaba acomodado por sus familiares.

Aunque consciente de que no es merecedor de él, según afirmó, el excarcelado espera que sus familiares puedan disculparlo por haber matado a su primo de tan solo 12 años a edad, incrustándole 34 heridas punzantes en su cuerpo.

“Yo tengo la conciencia de que es irreparable, solamente puedo decir la palabra que me sale en este momento es reiterar mi arrepentimiento, solicitar el perdón, sabiendo que no hay que dármelo, pero lo pido y lo pido todos los días y trato de que la forma en que yo conduzco mi vida sea el testimonio de lo que siento y cómo lo siento”, precisó.

Aseguró que aplicar el respeto como su filosofía le permitió salir con vida de los recuentos penales en los cuales superó la pena judicial.

“No creo en palabras vanas, en simples poses. Y siempre y para todo el mundo, respeto. Así me mantuve vivo todos estos años, no tuve nunca un problema aquí adentro porque muy temprano aprendí que yo te respeto y la inmensa mayoría de la gente te responde igual: con consideración y respeto”, indicó.

Años después de aquel lamentable viernes 3 de mayo del año 1996, los autores del acto sangriento se encuentran en libertad.

El primero fue Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien cumplió en 2016 una pena de 20 años por haber sido el cómplice de Mario José, ayudando a inmovilizar con cinta al niño Leñas.

Hoy la justicia cerró el capítulo de un asesinato que conmocionó a la sociedad. Durante el proceso judicial realizado en los finales de los años 1990, Mario José vinculó directamente a Luis Palma de la Calzada, el esposo de la entonces embajadora de Argentina en República Dominicana, Teresa Meccia de Palmas.

Según la versión de Mario Redondo, Luis Palma habría sido parte conceptual de la planificación del secuestro del niño Llenas Aybar que finalmente concluyó con su asesinato.

Sin embargo, la familia Palma Meccia regresó días después a su país. Mientras que Rodríguez, con 18 años de edad, y Redondo, con 19, fueron enviados a la cárcel, dejando detrás una estela de preguntas que nunca fueron aclaradas ante los tribunales dominicanos.