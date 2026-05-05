En Santiago se comenta: el recibimiento a un gran periodista

Continuando con la visita a Santiago del querido amigo Miguel Franjul, hay que destacar la simpatía que provocó su presencia en el local del Colegio Dominicano de Periodistas, donde expuso sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la era digital.

Franjul recibió una gran muestra de cariño por ser un gran ser humano: sencillo, humilde, a pesar del prestigio y respeto que ha ganado dentro y fuera del país.

Cuando dirigió el periódico La Información, trataba a quienes trabajaban allí como uno más del equipo. En Santiago se dio a conocer por su gran labor en todos los niveles, promoviendo la provincia y dejando una impronta imborrable. Su llegada al local fue recibida con solemnidad y afecto por todos los presentes.

MIGUEL FRANJUL

Recuerdo febrero de 1982, cuando entré a trabajar al periódico Hoy. Miguel Franjul era subdirector de ese medio. Allí lo conocí: una persona simpática, agradable, bien parecida, sin arrogancia, amigo de todos y gran compañero de labores.

Tiempo después le ofrecieron dirigir el diario de Santiago, noticia que recibimos con gran alegría. Llegó a la ciudad con su familia, con sus hijos aún pequeños y no tardó en integrarse, haciendo amistades en todos los ámbitos y desarrollando una activa vida social residió en el exclusivo sector Cerros de Gurabo.

Organizó de tal manera el periódico de la región que lo convirtió en uno de los medios más importantes de la zona.

Impulsó grandes campañas en los barrios, en el sector empresarial y participaba en importantes debates. Lograba mediar y contribuir a la solución de conflictos, y junto a Agripina Núñez Collado, fue referente en la búsqueda de soluciones en la región.

Actualmente, desde el Listín Diario, donde es director, se mantiene muy activo frente a los grandes desafíos de la época moderna: la inteligencia artificial, las redes sociales y el impacto de la tecnología. Su columna de los lunes es una referencia obligada para entender estos tiempos.

EL VINO

Hay que ser tremenda y tener mucha sangre fría. En medio del caos, el miedo y el terror, mientras todos buscaban refugio, una dama, vestida de gala, se llevaba tranquilamente una botella de vino.

Esto ocurrió en la cena de gala de los corresponsales de prensa de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump junto a varios de sus funcionarios.

Algunos dicen que era periodista, otros que embajadora; lo cierto es que el incidente ocurrido en el hotel Hilton, dio mucho de qué hablar en el mundo.

La Otra Alternativa

Dentro de la Feria Regional del Libro fue puesto en circulación el libro La Otra Alternativa, del escritor, político y exembajador Héctor Domínguez (Papín). Es una obra interesante que aborda el desarrollo de grandes ciudades del mundo a través de la gestión municipal y otras iniciativas.

El evento se celebró en la Sociedad Cultural Amantes de la Luz y contó con la presencia de historiadores, escritores, políticos, periodistas, médicos, académicos y familiares del autor.

El periodista Carlos Márquez tuvo a su cargo la presentación de la obra, mientras que Sagrario Gómez condujo el acto.

Fue una actividad muy concurrida, con la asistencia de personalidades tanto del interior como del exterior del país.

Luego del acto formal, se ofreció un cóctel donde los asistentes pudieron intercambiar impresiones sobre los temas tratados en el libro.

TURISMO

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciadas varias obras en las provincias de Barahona y Bahoruco. Estas iniciativas han despertado el interés de muchos que están aprovechando para conocer o redescubrir estos destinos, motivados por el eslogan “Conoce tu país primero”.

Desde el balneario Las Marías, en el municipio de Neiba, hasta la construcción de bulevares turísticos en El Peñón y Fundación, son muchas las opciones que se están desarrollando.

Es fundamental que los pueblos crezcan y se fortalezcan, permitiendo que más dominicanos disfruten de su país, especialmente aquellos que no tienen la posibilidad de viajar al extranjero. El turismo interno es, sin duda, una gran alternativa.