Zion revela que estuvo tres semanas en coma

Zion habló como nunca sobre sus problemas de salud.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Reggaetón TV, el intérprete de “Zun da da” reveló que no pudo asistir al concierto de J Balvin en Medellín el pasado 29 de noviembre porque sus médicos le recomendaron hacer una pausa en su agenda.

“Tuve traumas, tanto cerebrales como corporales, etcétera, cosas que me pasaron, convulsiones, hospitalizaciones, muchas cosas que yo no publico porque no quiero que nadie me coja pena. Y me dijeron: ‘Tienes que esperar dos años para volver a ser el mismo’. Todos los médicos, más de siete”, relató.

“Tres semanas en coma… muchas cosas que mucha gente no sabe, no me gusta decirlas porque no me gusta que nadie me esté cogiendo pena”, recalcó.

Señaló que terminó yendo al espectáculo de Balvin en Bogotá el 13 de diciembre de 2025, a pesar de aún no tener la autorización de sus doctores.

“A veces no saben lo difícil que es, pero lo he hecho demasiado bien”, afirmó.

Detalló cómo ha tenido que cambiar su estilo de vida para cuidar su salud.

“Yo no salgo, ya yo no rumbeo, no voy a discotecas, no voy a festivales, casi todos los días me quedo dormido temprano, si me quedo hasta tarde es porque estoy tratando de no comer para poder, porque como y me voy de una, me duermo, por todas las cosas que me han pasado, del accidente y todo lo demás y por hacerme una bariátrica”, dijo.

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Se recuerda que, en octubre de 2025, Zion tuvo un accidente de tránsito que lo dejó hospitalizado por varios días.

En enero, el cantante puertorriqueño contó que sufrió convulsiones cuando se encontraba con su hijo en República Dominicana después de decidir no tomarse los medicamentos para “demostrarle a todo el mundo que yo no estaba ningún enfermo”.

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Por otro lado, el exponente urbano explicó la remuneración que reciben los artistas por parte de las disqueras.

“La música es pasión, la música es pasión, propiamente uno de beneficia, pero yo casi nunca me he beneficiado porque las disqueras lo que han hecho es ganarse todo el dinero ellos cuando yo he vendido todos los malditos discos del mundo, todas las canciones, y no le dan a uno un millón”, confesó.

Asimismo, adelantó que está planeando retirarse de los escenarios en uno o dos años.