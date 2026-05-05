Creatividad y futuro: los profesionales que hoy necesita la economía naranja

Atrás debe quedar el mito de que las carreras creativas ofrecen pocas oportunidades o que son irrelevantes para la sociedad. Por el contrario, está más que demostrado que son un poderoso motor de crecimiento económico.

El informe The Creative Economy Outlook 2024 de UN Trade and Development reveló que la economía creativa es uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo y que ya representa entre 0.5 % y 7.3 % del PIB en distintos países, pudiendo generar hasta el 12.5 % del empleo.

Rebeca Grynspan, secretaria general de UNCTAD, señaló al respecto que la economía creativa tiene los vientos a su favor. “No se trata solo de arte; es un motor económico que debemos aprovechar juntos, sin dejar a nadie atrás”, expresó.

Con este crecimiento y potencial, se hace más necesario que nunca contar con creadores, artistas, gestores culturales, comunicadores transmedia y diseñadores de experiencias verdaderamente preparados: talento de excelencia capaz de combinar creatividad, tecnología, pensamiento estratégico y visión empresarial. Aquí entra la academia.

En la actualidad, formar talento creativo no es solo una apuesta cultural, sino una inversión en desarrollo económico. La artista plástica y arquitecta Solange Rodríguez, directora de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Iberoamericana (Unibe), explica que durante mucho tiempo se entendió socialmente que la creatividad funcionaba como algo separado de la productividad.

“Casi como un talento individual, un privilegio o un don, sin estructura profesional o, en consecuencia, no productivo en términos económicos”, sostiene. Sin embargo, aclara que hoy esa mirada ha cambiado.

“Las industrias creativas han demostrado que generan valor económico, empleo, innovación y también cohesión social. Vivimos en una época donde las ideas, la narrativa, el diseño, la experiencia y la capacidad de conectar con las personas tienen un peso muy importante. Sectores como la publicidad, el cine, la arquitectura, el diseño —en el amplio sentido de la palabra—, la moda, la producción cultural, los contenidos digitales y la gestión de experiencias han crecido de manera significativa y exponencial”, asegura.

La creatividad como motor de desarrollo

Para Solange Rodríguez, este cambio responde a una necesidad del mundo contemporáneo: profesionales capaces de ver más allá de lo obvio, pensar críticamente, crear soluciones, leer la complejidad cultural de su tiempo y combinar el talento con la disciplina.

“La creatividad dejó de ser un complemento o un adjetivo superficial; hoy es motor de desarrollo”, explica.

Unibe ha apostado de manera sostenida por el desarrollo de la economía creativa, reconociendo su impacto en la transformación social y el crecimiento económico.

Su oferta académica destaca por programas de prestigio y excelencia, como Arquitectura, Diseño de Interiores, Comunicación, Producción de Cine y Multimedia y Estudios Liberales, orientados a formar profesionales integrales, con sensibilidad y capacidad innovadora, con visión empresarial y orientados a resultados.

“Las industrias creativas buscan profesionales que sepan comunicar, colaborar, investigar, gestionar proyectos, que tengan capacidad de ejecución y puedan adaptarse constantemente al cambio; la adaptabilidad es fundamental. También valoran mucho la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, entender audiencias, integrar herramientas digitales y convertir ideas en propuestas viables”, afirma la artista y académica.

Desde Estudios Liberales, la apuesta es formar personas con amplitud cultural, pensamiento propio y visión interdisciplinaria, “porque ahí está la verdadera ventaja competitiva del presente y del futuro”, señala.

En su quehacer académico, Unibe promueve la creación de soluciones basadas en ideas originales y una mirada crítica del entorno, incorporando las artes y las humanidades de forma transversal en la formación.

La universidad cuenta también con su innovador programa de Becas Economía Naranja, a través del cual amplía oportunidades para talentos interesados en aportar y desarrollarse en este sector en expansión.