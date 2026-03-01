“Confesiones de un mono en Shinagawa”: ¿Ser diferente te hace menos persona?

Hay escritores que acercan lo absurdo y lo surreal a quienes desean leerlo.

"Confesiones de un mono en Shinagawa" es un cuento de Haruki Murakami, presente en su libro “Primera persona del singular”. Trata sobre el extraño encuentro entre un periodista y un mono masajista antropomórfico.

Haruki Murakami escribe de forma directa y concisa. Por lo general, usa oraciones de pocas líneas y un vocabulario fácil de comprender.

En el libro “Primera persona del singular”, se juega con la idea de que el autor vivió de una forma u otra todo lo que cuenta. Todos los cuentos están escritos en primera persona y en casi todos no se menciona el nombre del protagonista. Es más, los protagonistas de estos cuentos son escritores, estudiantes de literatura, periodistas o poetas.

Murakami combina la narración con reflexiones filosóficas coherentes con lo que se cuenta.

El relato inicia con la sensación de azar y peculiaridad características del autor. El narrador anónimo llega a un hotel de mala muerte y se dirige hacia las aguas termales, en las cuales se encuentra con el mono del título.

Murakami abraza la rareza del cuento. El mono parlante resulta ser culto y educado. Esto trae la ironía de ser incapaz de relacionarse con los de su especie y mucho menos con los seres humanos.

Sin embargo, el simio encuentra una forma pura y retorcida de calmar su soledad.

“Confesiones de un mono en Shinagawa” es un reflejo de todas aquellos con dones que exceden lo común y, por eso, no son aceptados por los demás. Un cuento sobre cómo quienes más pueden servir a la sociedad pueden ser los más condenados a estar solos.

El mono sentencia lo siguiente: “El amor es el combustible que necesitamos para seguir viviendo. Existe la posibilidad de que se agote y también de que no dé sus frutos. Pero nadie podrá arrebatarnos el recuerdo de haber amado o de haber estado enamorados alguna vez en la vida, incluso en el caso de que dicho amor acabe disolviéndose y desapareciendo.”

Este cuento se encuentra en el libro de relatos “Primera persona del singular”.

Ficha técnica

Duración: 42 minutos.

Extensión: Alrededor de 8 400 palabras.

Autor: Haruki Murakami.

Libro: “Primera persona del singular”

Extensión del libro: 288 páginas

Editorial: Tusquets Editores, S. A.

Año: 2021

ISBN: 978-84-1107-014-0