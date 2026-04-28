El PSG vence 5-4 a Bayern Múnich en ida de semifinales de la Liga de Campeones

El vigente campeón Paris Saint-Germain acabó resistiendo con uñas y dientes para preservar el martes la victoria 5-4 sobre el Bayern Múnich en un apoteósico partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Fue el duelo de semifinales con más goles en la historia de la Champions: nueve goles en los primeros 68 minutos. El PSG se fue al frente 5-2 al inicio del segundo tiempo gracias a sendos tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé en el Parque de los Príncipes.

“Dos grandiosos equipos que atacan y no esconden nada. Sabemos que el Bayern es un equipazo, pero nosotros también”, declaró Dembélé. “Con el 5-2 dejamos de jugar un poco. Fue un partido increíble, pero ahora vamos a Múnich para clasificarnos. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar y serán dos equipos que atacan”.

El Bayern reaccionó de manera brillante.

Un cabezazo del defensor Dayot Upamecano al promediar la segunda parte, tras un tiro libre de Joshua Kimmich, reanimó al flamante campeón de la Bundesliga, y el potente disparo del atacante colombiano Luis Díaz dejó la diferencia en un solo gol de cara al partido de vuelta del próximo miércoles en Múnich.

“Creo que todos los amantes del fútbol lo disfrutaron”, manifestó Marquinhos, el capitán y central brasileño del PSG. “Fue un verdadero placer jugarlo. Lo sueñas desde niño. Fue un gran partido y allá será igual”.

El penal ejecutado por Harry Kane adelantó al Bayern a los 17 minutos y, Kvaratskhelia empató a los 24 para el PSG. Luego, a los 33, el mediocampista João Neves —que mide 1,70 metros— cabeceó para poner al PSG por delante tras un tiro de esquina.

La lluvia de goles prosiguió en el primer tiempo. Michael Olise desairó a tres zagueros al abrirse espacio en medio del área para clavar un zapatazo que puso el empate.

Al filo del descanso, el árbitro suizo Sandro Schärer señaló un penal cuando una revisión de video detectó una mano del defensor canadiense Alphonso Davies.

Los jugadores del Bayern reclamaron airadamente contra el penal. Davies giró el cuerpo ante el centro de Dembélé desde la banda derecha, pero el balón rebotó en su cadera y golpeó su brazo. Aunque Davies se estaba apartando de la jugada, no logró mantener las manos detrás de la espalda.

Dembélé batió al arquero Manuel Neuer, quien adivinó el lado correcto, para dejar al PSG arriba 3-2.

El Bayern fue claro dominador en los primeros compases.

Poco después de que a Marquinhos le mostraran una tarjeta amarilla por frenar en seco a Díaz, el extremo colombiano provocó un penal cuando el zaguero ecuatoriano Willian Pacho le cometió falta, y Kane superó al arquero Matvey Safonov para su gol número 54 en otra temporada prolífica.

Safonov realizó una buena atajada instantes después ante Olise, y seguido Dembélé perdonó un mano a mano.

El PSG empató cuando un pase de Désiré Doué encontró a Kvaratskhelia por la izquierda y el astro georgiano se metió hacia el centro antes de clavar hacia el ángulo inferior derecho para su décimo gol del torneo.

Dembélé y Doué desperdiciaron más ocasiones en el primer tiempo en contragolpes que dejaron en evidencia la táctica del Bayern de jugar con una línea defensiva muy adelantada.

El PSG sufrió al final.

Pacho salvó la victoria con un despeje sobre la raya, peinando el balón, tras el cabezazo bombeado de Kimmich cuando quedaban segundos del tiempo añadido.

El Atlético de Madrid recibirá a Arsenal el miércoles en el otro partido de ida de las semifinales.