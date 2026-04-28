En menos de cuatro años, Gobierno reinaugura por segunda vez Museo Nacional de Historia y Geografía

Por segunda vez en menos de cuatro años, el Gobierno del presidente Luis Abinader "reinauguró" el Museo Nacional de Historia y Geografía.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo manifestó que "aunque no precisa" el tiempo exacto, el lugar llevaba "más de una década" clausurado.

"Preguntaba el señor presidente, el tiempo que tenía esto cerrado, en efecto yo no tenía la precisión de la respuesta, sí sabía que ya tenía un tiempo prudente y que el museo no aguantaba más con sus puertas cerradas; más de una década duró el Museo de Historia y Geografía sin tener un contacto directo con la sociedad dominicana", exclamó Salcedo.

De la misma manera, se expresó el director del museo, José Guerrero Sánchez, quien aplaudió la labor del mandatario por reabrir las puertas de una estructura que "llevaba más de 12 años" cerrada.

"Hoy, martes 28 de abril del 2026, es un día memorable para la República Dominicana debido a que el Museo reabre sus puertas. Por daños a la infraestructura la institución cerró por más de 12 años por lo que la administración del presidente Abinader la reabre remozando su parte física, que incluye aire acondicionado, impermeabilización de techos y paredes, 13 nuevas salas, etcétera", manifestó Guerrero

Gobierno reinaugura Museo Nacional de Historia y Geografía tras cierre de 17 años Lea también

Las declaraciones de Salcedo y Guerrero ignoran el acto celebrado en diciembre del 2022, encabezado en esa oportunidad por la vicepresidenta Raquel Peña y su antecesora en el puesto, la exministra de Cultura, Milagros Germán.

En esa ocasión, se informó que el mismo se mantuvo cerrado al público por 17 años debido a "procesos de remodelación" hasta esa fecha y que funcionaría de manera regular a partir de ese momento.

Áreas remodeladas o nuevas

En ese diciembre del 2022, se indicó que las "nuevas áreas instaladas" eran salas de la Patria y de los Presidentes, de la Era de Trujillo, de la guerrilla de Caamaño y de la colección de las piezas museográficas, así como el espacio El jardín de Hostos.

Durante la actividad de este martes, encabezada por el presidente Abinader, se indicó que esas mismas áreas (La Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, la colección de piezas museográficas y El Jardín de Hostos) como "nuevas salas. La única variación con la del 2022 fue el anuncio de la incorporación de una sala dedicada a la Guerra de Abril.

Sin dar detalles de inversión

Al igual que en diciembre del 2022, en esta oportunidad tampoco dieron a conocer hasta cuánto asciende el monto de inversión en los trabajos realizados para la "reinauguración" del Museo.

Puertas "abiertas" pero cerradas

A pesar de que se indicó que "abría sus puertas", el Museo se mantenía funcionando.

Abren exposición para recordar 25 años de la muerte de Peña Gómez Lea también

En noviembre del 2023, la Fundación José Francisco Peña Gómez realizó una exposición de sus pertenencias y lanzó el libro “Historia política de la nación desde la óptica del Dr. José Francisco Peña Gómez” para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento del líder político y social, en esa actividad también estuvo presente el presidente Abinader.

Tan reciente como la pasada semana, el museo estaba realizando una serie conmemorativas a la revolución de Abril.