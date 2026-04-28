Cibao FC ha dominado Pantoja en 3 semifinales de la LDF

Los archirrivales de de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), Cibao FC y el Club Atlético Pantoja, se citan por cuarta ocasión en una semifinal, cuando se midan el sábado a las 4:00 de la tarde, en el estadio Panamericano, en el partido de ida del evento dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El onceno Naranja ha ganado las tres anteriores en que se han enfrentando ambos clubes.

Entre Cibao FC y Pantoja suman siete victorias en los 10 campeonatos de la LDF que se han celebrado, con los cibaeños como máximos levantando copas con 5 y los capitaleños con 2.

En la única semifinal que el Cibao FC no ha estado, fue en el 2015, cuando se inició, después ha estado en todas, incluyendo tres con los llamados “Guerreros”, sin darle respiro.

Adolfo Monsalve, de Venezuela, entrena al Club Atlético Monsalve.

La primera vez que se enfrentaron en semifinal fue en el 2016, empatando 1-1 el partido de ida en el estadio Panamericano.

Pero, Cibao FC se impuso 1-0 en la vuelta celebrado en su estadio, con un recordado gol del maeño Domingo “Mingo” Peralta.

El segundo match up entre ambos fue en el 2018, donde el onceno Naranja se impuso 3-2 como visitante y 3-2 en su hogar, para un global a su favor de 6-4.

La tercera ocasión que ambos clubes chocaron fue en el 2021, donde Pantoja aprovechó la casa para imponerse 1-0.

Pero, en el césped artificial de su hogar, Cibao FC impuso su jerarquía y doblegó a los visitantes 4-1.

Los campeones defensores saldrán a cancha el sábado buscando estar en su novena final y buscar su quinta corona corrida y sexta en el torneo.

En la Liguilla Cibao FC avanzó a la semifinal en la primera posición con 30 puntos, mientras que Pantoja quedó cuarto con 19.

Cibao FC tiene como Director Técnico a Junior Scheldeur, de Haití y Pantoja a Adolfo Monsalve, de Venezuela.

La otra semifinal será entre los Delfines del Este y la debutante franquicia de Salcedo FC.