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Alvarez y Ramírez conquistan torneo de boliche en pareja en el SBC

Leonardo Ardente  premia a Giancarlos Alvarez y  Carlos Ramírez, en acto celebrado en el SBC.

Leonardo Ardente  premia a Giancarlos Alvarez y  Carlos Ramírez, en acto celebrado en el SBC.

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

La pareja integrada por  Giancarlos Álvarez y  Carlos Ramírez, conquistó  el primer lugar en  torneo de boliche Strike Nation, evento celebrado en parejas en las instalaciones del Sebelén  Bowling Center contando con una gran participación  de bolicheros.

Álvarez y Ramírez  para ganar la justa lograron un total de 2,317  pines, en los seis juegos que vieron acción  por el sistema de eliminación. 

En segundo lugar llegó  la pareja integrada por César  Mercedes y Gregory Morín JR., con  2,216 pines derivados.

La tercera posición  para  Manino Fernández  y  Gabriel Ureña, con  2, 215 pines derribado.

La premiación hasta el tercer lugar estuvo a cargo de Leonardo Ardente, organizador del novedoso torneo, que  se llevó  a cabo con seis partidos con el sistema de eliminatoria por parejas, hasta llegar al sexto juego  con dos parejas.

Se inició  con todos participantes, donde en la primera ronda de tres juegos quedaron ocho parejas, luego cuatro, siguiendo las posiciones en una y dos, para medirse  en la gran final para escoger  el dúo  campeón. 

Al final se llevó  a cabo la premiación  a los ganadores de los tres primeros lugares a cargo de Ardente .

Luego los bolicheros ganadores fueron felicitados por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén. 

" Queremos felicitar a los bolicheros participantes y los organizadores en la persona de Ardente", dijo la leyenda del boliche.

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