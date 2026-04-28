Alvarez y Ramírez conquistan torneo de boliche en pareja en el SBC

La pareja integrada por Giancarlos Álvarez y Carlos Ramírez, conquistó el primer lugar en torneo de boliche Strike Nation, evento celebrado en parejas en las instalaciones del Sebelén Bowling Center contando con una gran participación de bolicheros.

Álvarez y Ramírez para ganar la justa lograron un total de 2,317 pines, en los seis juegos que vieron acción por el sistema de eliminación.

En segundo lugar llegó la pareja integrada por César Mercedes y Gregory Morín JR., con 2,216 pines derivados.

La tercera posición para Manino Fernández y Gabriel Ureña, con 2, 215 pines derribado.

La premiación hasta el tercer lugar estuvo a cargo de Leonardo Ardente, organizador del novedoso torneo, que se llevó a cabo con seis partidos con el sistema de eliminatoria por parejas, hasta llegar al sexto juego con dos parejas.

Se inició con todos participantes, donde en la primera ronda de tres juegos quedaron ocho parejas, luego cuatro, siguiendo las posiciones en una y dos, para medirse en la gran final para escoger el dúo campeón.

Al final se llevó a cabo la premiación a los ganadores de los tres primeros lugares a cargo de Ardente .

Luego los bolicheros ganadores fueron felicitados por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén.

" Queremos felicitar a los bolicheros participantes y los organizadores en la persona de Ardente", dijo la leyenda del boliche.