España invita al presidente Abinader a participar en Cumbre Iberoamericana

El canciller español José Manuel Albares invitó de manera formal al presidente Luis Abinader a que participe en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre.

La información fue dada por el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, quien indicó que le entregó la invitación formal a su homólogo de República Dominicana, Roberto Álvarez.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la capital española los días 4 y 5 de noviembre de 2026, bajo el lema: 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

Conversan sobre Haití

Las declaraciones del canciller español se realizaron luego de que sostuviera una reunión con Álvarez en la sede de la cancillería de la República Dominicana.

Albares indicó que durante el encuentro conversaron sobre la situación en Haití, reiterando España su compromiso de contribuir a los esfuerzos internacionales orientados a la estabilización de ese país.

Compromiso bilateral

De acuerdo con un comunicado de prensa, ambos cancilleres reafirmaron el compromiso de sus respectivos Estados con el fortalecimiento de la cooperación bilateral, el comercio y la inversión, así como con la acogida recíproca de sus comunidades en ambos territorios.

Los diplomáticos destacaron los sólidos lazos que unen a sus pueblos, así como la significativa presencia de dominicanos en España y de españoles en República Dominicana.

“En España reside la segunda comunidad más numerosa de dominicanos en el exterior, con más de 200,000 compatriotas. Agradecemos sinceramente la acogida brindada a nuestra gente, que hoy contribuye activamente a la vida económica, social y cultural de ese país”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores dominicano.

Por su parte, Albares señaló que “esa cercanía con República Dominicana y con los dominicanos y dominicanas se percibe a diario en España”.

“(En España) residen miles de ellos que se encuentran plenamente integrados y contribuyen a nuestro desarrollo económico y social. A ellos se sumarán, en las próximas fechas, muchos más, como parte del proceso de regularización que el gobierno de España ha puesto en marcha para quienes ya viven entre nosotros y les vamos a reconocer los derechos que les corresponden”, manifestó el jefe de la diplomacia del Reino de España.

Estos temas fueron abordados durante la reunión bilateral sostenida en el marco de la visita oficial del diplomático español al país.

Se recuerda que España lideró el año pasado, con 1,086 millones de dólares, la inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana, superando a los Estados Unidos, según cifras oficiales.