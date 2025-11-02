El mate en 12 jugadas de Rocinante

Navegando por Internet para observar diferentes páginas y canales de ajedrez, encontré una composición muy original, interesante e instructiva. Siento que no pude hallar su autor; seguro que es un destacado Maestro y experto en crear posiciones que constituyen valiosas obras de arte ajedrecístico.

La composición es un Jaque Mate en 12 jugadas donde las victoriosas piezas blancas solo disponen de un Caballo y por supuesto, del Rey. Las negras por su parte poseen todos los trebejos, pero que inevitablemente no pueden salvar a su monarca ante el acoso del intrépido corcel blanco y de su valiente comandante.

Para enriquecer literalmente la obra me tomé la libertad de nombrarla el Jaque Mate de Rocinante.

¿Por qué Rocinante? Porque ese es el nombre de uno de los Caballos más famosos de la Historia, desde que el célebre escritor Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares 29 / 09 / 1547 - Madrid 23 / 04 / 1616) una de las máximas figuras de la literatura española y autor de Don Quijote de la Mancha, nombró al Caballo del personaje principal de la novela, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia.

Cervantes, también es conocido como el "Manco de Lepanto” por su participación en la batalla de Lepanto en 1571, donde, con 24 años, resultó herido en la mano izquierda por un arcabuz y perdió la movilidad de ésta.

Para hacer más interesante el texto del Jaque Mate y el nombre del caballo Rocinante, hay que destacar que Cervantes, en su genial obra, menciona el juego de ajedrez cuando el Quijote, al reprender a Sancho Panza, que ha dicho algo torpe o fuera de lugar, usa la expresión “¡brava comparación! aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego cada pieza tiene su particular oficio, y acabándose el juego todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura.”.

Desde entonces existe una frase que sintetiza la expresión de Cervantes sobre el juego: “El Ajedrez es semejante a la vida”.

El Jaque Mate de Rocinante y la ubicación de las piezas:

Blancas: Rf5 y Ch5 (2 piezas)

Negras: Rd5, Dc7, Tb4, Tc4, Ah4, Aa6, Ca1, Cb7, peones: g3, d3, c3, d4, b5, b6, c6, d6 (16 piezas)

Juega el blanco y da Jaque Mate al negro en 12 jugadas.

En la novela, Rocinante era un personaje fundamental y el fiel compañero que acompañaba al caballero en sus andanzas y desventuras, y asimismo sucede en la composición ya que el Caballo acompaña al Rey y ambos lograr coordinar sus peripecias para darle Jaque Mate al rival.

El mate en 12 jugadas de Rocinante enseña que el factor más importante en una partida de ajedrez es la seguridad del rey. La ventaja material no garantiza ganar, sobre todo, si el rey puede ser atacado por las piezas enemigas que, aunque inferiores en número, son más efectivas en la actividad agresiva que realizan.