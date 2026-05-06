Dembelé anota y el PSG avanza a la final de la Champions tras eliminar al Bayern Munich

Ousmane Dembélé anotó temprano y el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern Múnich con un empate 1-1 en el juego de vuelta para alcanzar de nuevo la final de la Liga de Campeones el miércoles.

Khvicha Kvaratskhelia se escapó tras jugar una simple pared con Fabián Ruiz en el mediocampo, y luego encontró al desmarcado Dembélé para colocar el balón dentro del ángulo superior izquierdo en el tercer minuto del partido de vuelta de su semifinal.

Para cuando Harry Kane empató en el tiempo de descuento ya era demasiado tarde para mantener vivo el sueño del Bayern de lograr un triplete de Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones.

El empate le dio al PSG, el campeón defensor, una victoria de 6-5 en el global después de imponerse por un ajustado 5-4 en la ida en París la semana pasada.

El líder de la liga francesa se enfrentará a Arsenal en la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo, después de que los Gunners derrotaron 1-0 al Atlético de Madrid el martes para avanzar 2-1 en el global.

“Es magnífico, dos finales”, dijo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. “Ahora iremos allí e intentaremos conseguir una segunda estrella. Les dije a los jugadores que somos guerreros”.

La defensa del PSG — vulnerada cuatro veces en París la semana pasada — mantuvo en gran medida bajo control el muy elogiado ataque del Bayern de Kane, Luis Díaz y Micheal Olise.

“Sabemos cómo sufrir y estamos listos para lo que tenemos que enfrentar”, dijo el mediocampista del PSG João Neves. “Estamos muy orgullosos de lo lejos que hemos llegado”.

Para cuando Kane sacó un disparo para su 55º gol en todas las competiciones, incluida la Supercopa de Alemania, con el Bayern esta temporada, los suplentes del PSG ya se estaban alineando para celebrar.

El Real Madrid fue el último equipo en lograr títulos consecutivos.

“Dispárennos a la final”, habían instado los aficionados del Bayern a su equipo con una enorme coreografía mientras los contendientes salían al campo.

La defensa del PSG — vulnerada cuatro veces en París la semana pasada — mantuvo en gran medida bajo control el muy elogiado ataque del Bayern de Kane, Luis Díaz y Micheal Olise.

“Sabemos cómo sufrir y estamos listos para lo que tenemos que enfrentar”, dijo el mediocampista del PSG João Neves. “Estamos muy orgullosos de lo lejos que hemos llegado”.

Para cuando Kane sacó un disparo para su 55º gol en todas las competiciones, incluida la Supercopa de Alemania, con el Bayern esta temporada, los suplentes del PSG ya se estaban alineando para celebrar.

El Real Madrid fue el último equipo en lograr títulos consecutivos.

“Dispárennos a la final”, habían instado los aficionados del Bayern a su equipo con una enorme coreografía mientras los contendientes salían al campo.