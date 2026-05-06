El streamer estadounidense Speed llega a Santo Domingo: recorre calles, juega vitilla y baila dembow

El famoso streamer y rapero estadounidense Speed se encuentra en República Dominicana y tiene al influencer Santiago Matías (Alofoke) de anfitrión.

Antes de llegar a Santo Domingo, Speed estuvo en Puerto Rico, donde duró cinco horas ehizo de todo: conoció a urbanos como Eladio Carrión, comió comida local, se lanzó de un puente y habló por llamada con Daddy Yankee.

Aunque llegó a territorio dominicano la noche del martes, su stream inició a la 1:00 de la tarde de este miércoles. Ya circulan imágenes de una caravana de camionetas en la Av. Abraham Lincoln con 27 de Febrero.

Su primera parada fue en la Zona Colonial con un en vivo de 24,000 espectadores viéndolo recorrer las calles históricas, donde jugó pulso, utilizó el tren de la zona e hizo chocolate en Cacao Experience.

En su canal de YouTube mantiene una transmisión en tiempo real donde documenta la experiencia. Uno de los momentos más tensos y virales fue su entrada a la popular calle 42 del sector capitalino Capotillo. Allí bailó dembow, subió a los techos de las casas y experimentó el ambiente y recibió retratos de su rostro.

Se pasó la tarde probando comida local y la cultura musical; tocó güira, tambora y bailó merengue por la Zona Colonial y se transportó en motoconchos, en varias veces intentando hablar español y utilizar jergas dominicanas.

En la calle 42 se detuvieron frente a un mural pintado con el rostro del streamer y diversos colores; él lo firmó y celebraron bailando dembow.

En calles aledañas del Capotillo, jugó vitilla con David Ortiz en una cancha de baloncesto.

Darren Jason Watkins Jr., su verdadero nombre, entró a una casa dominicana donde le sirvieron un plato con la bandera criolla: arroz, habichuela y carne para después seguir el recorrido turístico; después estaba en la avenida Ortega y Gasset en un "entaponamiento" vehicular que se disipó y de ahí fue hasta el malecón (avenida George Washington).

En la noche de este miércoles se espera que la celebridad comparta en el programa Planeta Alofoke como invitado especial.

Figuras dominicanas que comparten con él en el recorrido: Santiago Matías (Alofoke), El Dotol Nastra, Vitaly, la comunicadora Gaby Desangles, el beisbolista David Ortiz, el youtuber Victor de las ocurrencias de Victor, entre otros youtubers, streamers y tiktokers.

A sus 21 años de vida, Speed es una de las figuras más seguidas por su contenido impredecible, sus reacciones exageradas y libertad de acción.