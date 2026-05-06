En un período flojo para las películas de comedia, estas fueron las mejores de la última década

La última década no ha sido buena para las comedias de la gran pantalla. Los estudios de Hollywood casi dejaron de producirlas. El terror se puso de moda. Las risas quedaron en el olvido. Claro que se han seguido haciendo buenas comedias, solo que ahora cuesta un poco más encontrarlas.

Este mes se cumplen 10 años de "Dos buenos tipos", la película de acción y crimen de Shane Black de 2016 protagonizada por Ryan Gosling y Russell Crowe. No, no es exactamente el 50 aniversario de "Tiburón". Pero en una época cinematográfica donde las comedias pasaron de moda, es un momento que vale la pena celebrar.

En la última década, las comedias se han convertido en gran medida en películas de culto: poco vistas en su estreno, pero redescubiertas en plataformas de streaming o en otros medios. "Dos buenos tipos" fracasó en taquilla, pero su popularidad perdura.

Aquí están nuestras selecciones de lo mejor de los últimos 10 años, después de "Nice Guys". Dejamos fuera las sátiras más oscuras ("Parasite"), los dramas mordaces ("The Holdovers") y las secuelas que existen en una categoría propia y gloriosa ("Paddington 2").

10. “Palm Springs” (2020)

Si bien "El día de la marmota" consolidó el género de la comedia de bucles temporales, la ingeniosa reinterpretación de Max Barbakow de un concepto familiar encontró nueva vida cómica en un solo día que se repetía sin cesar. Uno desearía que Andy Samberg y Cristin Milioti se quedaran atrapados en Palm Springs para siempre. Contar con JK Simmons, quien tan ingeniosamente le dio el toque final a "Burn After Reading", en cualquier comedia también ayuda.

9. “Uno de esos días” (2025)

“One of Them Days” también vive a la sombra de una comedia anterior: “Friday”. De manera similar, tiene un aire de reunión informal y de un día cualquiera en Los Ángeles, aunque un poco más exagerado. Keke Palmer es la protagonista.

8. “Noche de juegos” (2018)

Pocas películas de la última década han sido tan eclipsadas por un actor como "Game Night". Jesse Plemons y la dudosa rentabilidad para Frito-Lay fueron suficientes para convertir "Game Night" en un clásico moderno. Pero esta comedia, merecidamente adorada, cuenta con un reparto de lo más divertido, con Jason Bateman, Rachel McAdams y Sharon Horgan.

7. “Al filo de los diecisiete” (2016)

Fue una genialidad de la guionista y directora Kelly Fremon Craig y del productor James L. Brooks elegir a Hailee Steinfeld para esta fantástica comedia sobre la mayoría de edad. A pesar del reconocimiento que Steinfeld ha recibido recientemente en "Sinners" y otras producciones, su interpretación de adolescente en "The Edge of Seventeen" sigue siendo una de sus mejores actuaciones, especialmente cuando comparte pantalla con Woody Harrelson, en el papel de un profesor poco convencional.

6. “Confiesa, Fletch” (2022)

El relanzamiento de Fletch, dirigido por Greg Mottola y protagonizado por Jon Hamm, pasó injustamente desapercibido. Fue víctima de la pandemia y otros factores. Sin embargo, "Confess, Fletch" podría haber sido el vehículo perfecto para Hamm. Quizás las películas originales de "Fletch" con Chevy Chase eran demasiado icónicas como para alterarlas. Pero vale la pena ver "Confess, Fletch".

5. “La muerte de Stalin” (2017)

Armando Iannucci es más conocido por su farsa ambientada en Washington, D.C., «Veep», y su comedia sobre el gobierno británico, «The Thick of It». Pero su talento es igual de agudo en «La Rusia estalinista » . Resulta casi increíble que lograra realizar una sátira sobre la lucha política tras la muerte de Josef Stalin en 1953. Supongo que o bien la idea de que Steve Buscemi interprete a Nikita Khrushchev te resulta atractiva, o no.

4. “Lady Bird” (2017)

El instituto siempre ha sido uno de los escenarios más fértiles para las comedias cinematográficas, y diría que la comedia semiautobiográfica de Greta Gerwig, ambientada en Sacramento, ha sido la mejor y más perspicaz de la última década. Aunque Timothée Chalamet y Lucas Hedges están bien en ella, los mejores momentos de Lady Bird (Saoirse Ronan) son con sus padres (Laurie Metcalf y Tracy Letts).

3. “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (2022)

“¡Halle Berry!” Todas las películas de “Puñales por la espalda” son divertidas, pero la segunda de la saga de misterio de Rian Johnson es la más hilarante de todas. Daniel Craig lleva a Benoit Blanc a cotas aún más caricaturescas, y el charlatán informático interpretado por Edward Norton es el contrapunto más cómico del detective.

2. “Barb y Star van a Vista Del Mar” (2021)

Quienes pensaron que la película de Kristen Wiig y Annie Mumolo tras "Bridesmaids" fue una decepción, estaban muy equivocados. Esto no es tanto una película sobre dos mujeres del Medio Oeste que viajan a Florida, sino más bien un delirio febril sobre dos mujeres del Medio Oeste que viajan a Florida.

1. “Barbie” (2023)

Con más de mil millones de dólares en taquilla y un sinfín de nominaciones al Óscar, sigo pensando que "Barbie" está infravalorada. Es decir, ya no puedo hablar con mis hijas sin reírme de "El Padrino". Pero es un pequeño precio a pagar por una de las comedias más disparatadas del siglo. Ojalá Hollywood la viera menos como un éxito de explotación de una franquicia y más como el potencial de una comedia ingeniosa y conmovedora.

Menciones honoríficas: “Fall Guy”, “Logan Lucky”, “Licorice Pizza”, “Booksmart”, “Borat Subsequent Movie Film”, “Popstar: Never Stop Never Stopping”, “Hail, Caesar”, “Dolemite Is My Name”, “Bottoms”, “Blockers”