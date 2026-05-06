“Parecían novios”: Así describen la relación de mujer ultimada a tiros por su pareja en el km 13

El reloj marcaba pasadas la 1:00 de la madrugada de este miércoles cuando un sargento de la Policía Nacional le quitó la vida a su pareja sentimental en el sector Barrio Nuevo, en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez. El suceso, alertado por al menos tres disparos, conmocionó a la comunidad de Santo Domingo Oeste

La víctima fue identificada como Yésica Álvarez Jiménez, de 26 años, quien perdió la vida a manos de Railin de la Rosa Moquete, de 32 años. Tras lo ocurrido, un menor de edad queda en la orfandad.

Ante los ojos de la comunidad, la pareja aparentaba vivir un romance feliz y tranquilo, sin embargo, los vecinos aseguran que nunca imaginaron que el agente policial tuviera la intención de matar a su compañera.

"Eso nos ha dejado consternados a todos, porque ellos no eran de problemas aparentemente. Uno siempre estaba compartiendo y ellos se veían normales, parecían novios. Eran personas amigables, sociables, atentos y alegres", expresó cabizbajo Alexander Jiménez, quien dice ser amigo del verdugo.

Jonel Sánchez es otro de los vecinos que, al escuchar los disparos, se espantó de su cama y observó el hecho desde la ventana de su residencia.

Cuenta que momentos previos al hecho la pareja había llegado a la casa en su vehículo, pero nunca escuchó ruidos ni sobresaltos de discusión.

"Cuando yo escuché los disparos, saqué la cabeza por la ventana de mi habitación y veo al hermano de la muchacha que sale corriendo, pero yo pensaba que era un ladrón, no sabía que eran familia. El tiró tres tiros, dos afuera de la casa y uno adentro", relató el joven.

Según otras versiones de transeúntes, el atacante le había propinado golpes a su pareja cuando aún estaban en el vehículo y le disparó una vez que ingresaron al domicilio.

Hoy, la casa de Yésica Álvarez y Railin de la Rosa Moquete está cerrada, mientras a cada segundo se paran vecinos a mirar desde las rejas de la puerta hacia la casa.

Mientras el sector ubicado en Santo Domingo Oeste permanece en silencio tras el homicidio.

reporte policial

Ante lo ocurrido, la Policía Nacional notificó la detención del sargento de la institución, Railin de la Rosa Moquete, por el homicidio de su pareja, identificada como Yessika Álvarez Jiménez.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró alrededor de las 2:52 de la madrugada en la residencia de la joven, ubicada en el Barrio Nuevo, donde el alistado le habría disparado tras un conflicto bajo investigación.

Indicaron que le ocuparon el arma de fuego utilizada, la cual se encuentra bajo custodia para fines de investigación.

Asimismo informaron que el caso es investigado en coordinación con el Ministerio Público, mientras que el detenido será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes.