¿Cuál es tu personalidad financiera?

Las cuatro personalidades financieras en las que encajan la mayoría de las personas son las del ‘monje’ (austero y controlado), el ‘ahorrador’ (planificador), el ‘gastador’ (impulsivo) y el evitador (despreocupado con las finanzas), según los expertos de KRUK, compañía gestora del cobro de deudas.

— “La personalidad financiera es la forma en la que cada persona piensa, siente y actúa respecto al dinero. Influye en cómo planificamos, gastamos, ahorramos o afrontamos imprevistos”, explica Alina Giurgea, directora general de KRUK España.

— “Nuestra personalidad financiera está presente en todas las decisiones económicas diarias, aunque nuestros comportamientos relativos al consumo y el dinero se acentúan en ciertos momentos del año y situaciones como las rebajas o campañas muy promocionales, que activan impulsos de compra”, señala.

¿Cómo gastamos nuestro dinero? ¿Tendemos a ahorrar o a despilfarrar? ¿Compramos por impulso o de manera planificada? ¿Llevamos un control de nuestras finanzas y nivel de deudas o no nos preocupamos demasiado por esos asuntos?

Son preguntas clave, que deberíamos plantearnos y respondernos a nosotros mismos tras una sincera reflexión, si queremos vivir sin sobresaltos económicos, gestionar eficazmente nuestros ingresos y no arriesgarnos a caer en una situación de impago.

Los especialistas de KRUK España, firma especializada en la gestión de cobro de deudas, cuentan con una herramienta ‘en línea´ que ayuda a desvelar esos interrogantes: un Test de Personalidad Financiera, que puede completarse en pocos minutos pero que puede tener un impacto a largo plazo en nuestra vida, relación con el dinero y prosperidad económica.

Este test, creado por el economista Adrián Asoltaine, identifica cuatro perfiles de consumidor: el ‘monje’ (austero y controlado); el ‘ahorrador’ (planificador); el ‘gastador’ (impulsivo); y el ‘evitador’ (despreocupado con las finanzas).

La época de rebajas en las tiendas, algunas festividades anuales y las campañas promocionales activan los impulsos de compra.Freepik / EFE

Nuestra relación personal con el dinero.

Alina Giurgea, directora general de KRUK España, explica en una entrevista con EFE, que “la personalidad financiera (PF) es la forma en la que cada persona piensa, siente y actúa respecto al dinero”.

Esta forma de ser “influye en cómo planificamos, gastamos, ahorramos o afrontamos imprevistos, y está condicionada por nuestra educación, experiencias previas y rasgos emocionales”, según puntualiza Giurgea.

Señala que la PF, “no tiene que ver únicamente con cuánto ingresamos o gastamos, sino con la relación que establecemos con el dinero: si actuamos con planificación o por impulso; si nos genera tranquilidad o estrés, o si priorizamos el presente o la seguridad futura”.

“Comprender ese rasgo de nuestra personalidad nos permite identificar aquellos hábitos que nos ayudan y otros que pueden ponernos en riesgo, y es el primer paso para mejorar nuestro bienestar financiero”, destaca la experta.

Momentos y situaciones que fomentan el descontrol.

“Aunque nuestra PF está presente en todas nuestras decisiones económicas, existen ciertos momentos del año y situaciones que pueden acentuar los comportamientos propios de dicha personalidad”, según Giurgea.

Por ejemplo, “las épocas de Rebajas en las tiendas, el ‘Black Friday’ o las campañas muy promocionales suelen activar impulsos de compra, con lo que las personas con un perfil más gastador tienden a dejarse llevar por las ofertas, mientras que las más planificadores aprovechan para comprar lo que ya tenían previsto”, asegura.

Por su parte, la Navidad y las vacaciones son épocas asociadas al gasto emocional. En esas etapas, las personas con perfil “monje” pueden sentir presión por aumentar su consumo, mientras que los de tipo “evitador” suelen posponer sus cálculos hasta que aparece un desequilibrio (en su economía doméstica), por ejemplo, en la “cuesta de enero” posterior a las fiestas navideñas, añade.

También influyen en nuestras tendencias de gastos y consumo “las etapas personales de cambio —mudanzas, comienzo de un nuevo trabajo o momentos de estrés— que pueden llevarnos a tomar decisiones más impulsivas o, por el contrario, a evitar que revisemos nuestra situación económica”, según Giurgea.

“Conocer nuestra personalidad financiera nos ayuda a anticiparnos a esas situaciones y gestionar mejor esos picos de gasto y consumo”, señala la directiva de KRUK, que describe, a continuación, el comportamiento de los cuatro perfiles de consumidor identificados por el economista Asoltaine y ofrece algunos consejos prácticos para cada perfil.

El ‘monje’ (austero y controlado).

Este tipo de consumidor es “una persona muy prudente con el dinero. Valora la sencillez, evita los gastos innecesarios y prioriza siempre cubrir lo básico antes que cualquier capricho. Su foco está en mantener el control y no asumir riesgos”, según Giurgea.

El consumidor ahorrador y planificador destaca por su organización y visión de largo plazo, según los especialistas.zinkevych-Freepik / EFE

“Cuando va al supermercado, el ‘monje’ compara precios y elige siempre la opción más económica. Evita compras por disfrute y, a veces, renuncia a productos que necesita por considerarlos demasiado caros. El ahorro extremo se convierte en su regla”, apunta.

A quienes tienen este perfil, Giurgea les comenta que “cuidar el gasto es positivo, pero la austeridad no debe convertirse en privación” y les aconseja “incorporar pequeños caprichos dentro de un margen razonable para mejorar su bienestar sin comprometer sus finanzas”.

“A veces, invertir en calidad —en un producto que dura más o en una experiencia significativa— es la opción más inteligente”, destaca.

El ‘ahorrador’ (planificador).

Este tipo de consumidor “destaca por su organización y visión de largo plazo. Hace seguimiento de sus ingresos y gastos, analiza la información antes de decidir y se siente cómodo planificando”, señala la experta de KRUK España.

“Antes de comprar un electrodoméstico, el ‘ahorrador’ compara modelos, consulta reseñas y espera a las ofertas. Solo compra cuando está seguro de que la relación calidad-precio es la adecuada”, puntualiza.

“Tu capacidad de planificación es tu mayor fortaleza. Para optimizarla, establece categorías de gasto mensuales (alimentación, ocio, transporte) con límites flexibles. Esto te permitirá disfrutar sin sentir que te sales del plan y evitará que la planificación se convierta en rigidez”, sugiere Giurgea a quienes encajan en este perfil.

Es importante entender por qué y cómo compramos, y en qué gastamos, para gestionar nuestras finanzas.asier relampagoestudio-Freepik / EFE

El ‘gastador’ (impulsivo)

Quienes tienen esta personalidad financiera “encuentran satisfacción en el acto de comprar. Son optimistas, se guían por el momento y se dejan llevar por estímulos externos como ofertas, novedades o emociones”, explica la experta.

“Si ve una prenda que le gusta, el ‘gastador’ la compra en el momento sin revisar su presupuesto ni comparar alternativas. Con frecuencia acumula artículos que luego apenas utiliza”, añade.

A este perfil de consumidor Giurgea le aconseja: “aplica la regla de las 24 horas. Cuando sientas el impulso de comprar algo que no es esencial, espera un día antes de hacerlo. Si pasado ese tiempo sigue siendo una buena idea, adelante. Esta pausa te ayudará a frenar el impulso y evitar compras que luego te generan arrepentimiento”.

El ‘evitador’ (despreocupado por las finanzas)

Las personas con este perfil “posponen decisiones económicas porque les generan incomodidad o creen que no sabrán gestionarlas. Evitan revisar sus cuentas y suelen actuar sin planificación”, de acuerdo a esta especialista.

Señala que el consumidor ‘evitador’ “compra sin lista, no revisa precios y paga con tarjeta sin saber cuánto lleva gastado. Pospone el seguimiento de sus gastos, lo cual le lleva a tener sorpresas desagradables a final de mes”.

Alina Giurgea, directora general de KRUK España, analiza las diversas facetas de la personalidad financiera y su influencia.KRUK España / EFE

El consejo de Giurgea para este perfil de consumidor es: “empieza con un hábito sencillo: utiliza una ‘app’ que organice automáticamente tus gastos y dedica cinco minutos semanales a revisarlos”.

Esta opción “no requiere conocimientos técnicos y te dará una visión clara de tu situación. Mirar tus números no complica el problema; pero ignorarlos, sí” concluye.