Hantavirus Andes y las lecciones que no debemos olvidar

La reciente preocupación internacional relacionada con casos del hantavirus tipo Andes debe servirnos como una advertencia importante sobre la realidad epidemiológica del mundo moderno. Aunque se trata de una enfermedad relativamente poco frecuente, su alta letalidad y la posibilidad documentada de transmisión persona a persona la convierten en un tema relevante de salud pública y seguridad sanitaria global.

Más importante aún, estos eventos nos recuerdan que no podemos permitirnos olvidar las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19.

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores. Las personas generalmente se infectan al inhalar partículas contaminadas con saliva, orina o heces de animales infectados. Algunos de estos virus pueden producir el llamado Síndrome Pulmonar por Hantavirus, una enfermedad potencialmente devastadora que inicialmente puede parecer una gripe común, con fiebre, fatiga y malestar general, pero que puede progresar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria severa y shock.

La variante Andes, identificada principalmente en Argentina y Chile, tiene una característica preocupante: es uno de los pocos hantavirus en el mundo con evidencia documentada de transmisión entre personas bajo ciertas condiciones de contacto estrecho y prolongado. Aunque esta transmisión es limitada y mucho menos eficiente que la observada en COVID-19, representa un elemento epidemiológico importante que requiere vigilancia activa.

Es importante entender las diferencias fundamentales entre COVID-19 y el hantavirus Andes.

COVID-19 se convirtió en pandemia porque poseía una capacidad extraordinaria de transmisión. Su número básico de reproducción, o R0, se estimaba inicialmente entre 2 y 4, aumentando posteriormente con nuevas variantes. Esto significa que cada persona infectada podía transmitir el virus a múltiples individuos, generando crecimiento exponencial global.

El hantavirus Andes es distinto. Su capacidad de transmisión es significativamente menor y generalmente requiere contacto cercano y sostenido para producir contagio entre personas. Su R0 es bajo comparado con COVID-19, por lo que no representa un escenario de propagación masiva global similar al que vivimos en 2020.

Sin embargo, existe una diferencia igualmente importante: la letalidad.

Mientras COVID-19 tuvo una letalidad relativamente menor en términos porcentuales (aunque con enorme impacto debido al volumen masivo de casos) el hantavirus Andes puede alcanzar mortalidades cercanas al 30–40% en pacientes con enfermedad severa.

En otras palabras, COVID-19 fue extremadamente transmisible; hantavirus Andes es mucho menos transmisible, pero considerablemente más letal individualmente.

Eso explica por qué las autoridades internacionales mantienen vigilancia estrecha sobre este tipo de eventos. Enfermedades con alta mortalidad, aunque menos contagiosas, continúan representando amenazas importantes para sistemas de salud, especialmente cuando existen retrasos diagnósticos o debilidades en la vigilancia epidemiológica.

Y precisamente ahí es donde surgen las grandes lecciones de la pandemia.

COVID-19 dejó expuestas vulnerabilidades en los sistemas globales de vigilancia, coordinación y comunicación. También demostró cómo retrasos en compartir información epidemiológica pueden transformar brotes localizados en crisis internacionales.

Por eso, la transparencia y el intercambio rápido de información epidemiológica deben considerarse responsabilidades globales. Ningún país puede manejar amenazas biológicas emergentes de manera aislada.

Durante la pandemia, República Dominicana desarrollamos mecanismos innovadores de integración operacional mediante modelos epidemiológicos inspirados parcialmente en estructuras modernas de inteligencia interagencial utilizadas tras los eventos del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Estos centros permitieron integrar información hospitalaria, epidemiológica, laboratorial y logística en tiempo real para apoyar decisiones rápidas y coordinadas durante la crisis sanitaria. El objetivo era transformar datos fragmentados en inteligencia accionable para responder con mayor velocidad y precisión.

Nuestra experiencia fue posteriormente analizada en el estudio “Epidemiological Intelligence Fusion Centers: Health Security and COVID-19 in the Dominican Republic”, publicado en la revista Intelligence & National Security. Nuestro trabajo mostró cómo la integración multisectorial y el intercambio de inteligencia epidemiológica pueden fortalecer significativamente la capacidad de respuesta de los países frente a emergencias sanitarias complejas.

Hoy, el mundo necesita avanzar precisamente hacia ese tipo de soluciones modernas.

La vigilancia epidemiológica del siglo XXI ya no puede depender únicamente de reportes manuales o estadísticas semanales. Necesitamos sistemas interoperables capaces de integrar información clínica, laboratorial, ambiental y geoespacial en tiempo real. También necesitamos incorporar herramientas de inteligencia artificial, modelado predictivo y cooperación científica internacional.

Pero la tecnología sola no es suficiente.

La preparación ante futuras amenazas biológicas requiere confianza institucional, colaboración regional y voluntad política para actuar con transparencia y responsabilidad.

El nuevo contexto global también ha colocado la diplomacia en salud en el centro de la seguridad internacional. La experiencia de COVID-19 dejó claro que la estabilidad sanitaria tiene impacto directo sobre economía, comercio, migración y estabilidad política.

La próxima amenaza epidemiológica probablemente no comenzará con grandes titulares internacionales. Iniciará con pequeños grupos de pacientes, señales débiles o patrones aparentemente aislados en algún lugar del mundo. La diferencia entre contención y crisis dependerá de qué tan rápido detectemos anomalías, compartamos información y actuemos coordinadamente.

El caso del hantavirus Andes debe recordarnos precisamente eso: las lecciones de COVID-19 no pueden olvidarse.