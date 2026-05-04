No olvide las actas de nacimiento

Todos los solicitantes de visas de inmigrante a los EE. UU. y de visas de prometido(a) tipo K deben presentar el acta de nacimiento original el día de la entrevista, ya que este documento prueba su identidad.

Los solicitantes en las categorías IR5 (padre o madre de ciudadano estadounidense) y F4 (hermano o hermana de ciudadano estadounidense) también deben llevar el acta de nacimiento original del peticionario para comprobar la relación familiar.

Además, los solicitantes IR5 peticionados por un hijastro ciudadano estadounidense deben presentar el acta de matrimonio original.

No llevar todos los documentos civiles originales requeridos puede causar la reprogramación de la entrevista y retrasos en el proceso. La preparación es responsabilidad del solicitante.