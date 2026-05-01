La internacionalización en la educación superior (1)

La sociedad global se enfrenta a severos cambios políticos, económicos e ideológicos, lo cual ha contribuido a transformar la perspectiva del mundo. Esto obliga a las Instituciones de Educación Superior a adecuar su oferta académica con el fin de accionar con pertinencia, calidad y equidad, de acuerdo con los nuevos desafíos. En este contexto, la internacionalización emerge como una dimensión clave para la educación superior en el siglo XXI, sistema orientado a promover el accionar desde una dimensión internacional con miras a su relevancia sobre la base de la cooperación, y la construcción colectiva de conocimientos.

La internacionalización es un reto que implica el compromiso de los países y de las instituciones a repensar la articulación de los procesos de educación superior, de cara a las nuevas demandas económicas, sociales, políticas, culturales y productivas.

La internacionalización nos permite avanzar en el desarrollo de un mundo global, crecientemente interdisciplinario, en el que las capacidades de las personas, su creatividad y su capacidad para enfrentar nuevas situaciones son fundamentales. Permite a su vez la valoración de la diversidad cultural y el reconocimiento del carácter pluricultural de las sociedades.

La internacionalización de la educación superior se entiende además como el proceso de desarrollo e implementación de políticas y programas para integrar las dimensiones internacional e intercultural en los fines, propósitos y características de la educación superior.

La internacionalización en la Educación Superior comprende diferentes modalidades, entre estas:

1. Modalidad Académica

Comprende el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, entre instituciones y países para realizar actividades académicas.

a. La movilidad estudiantil implica el desplazamiento de estudiantes de una institución de educación superior a otra para cursar carreras. Una de las acciones más pertinentes en la internacionalización lo constituye la formación de capital humano en diferentes universidades, a través de programas de becas internacionales, permitiendo la formación de profesionales actualizados, con una visión global, abiertos a la búsqueda de nuevos conocimientos, con actitudes hacia la convivencia, la tolerancia, el respeto a la diversidad, los derechos humanos, la justicia, la equidad y el respeto a los valores culturales, nacionales e internacionales.

Los estudios en universidades extranjeras les permiten: conocimiento de nuevas tecnologías y procesos innovadores, los cuales contribuyen al desarrollo de los sectores productivos nacionales, impulsando en las empresas, la innovación en productos y procesos. A su vez les permiten conocer diferentes culturas, apreciar los valores humanos que son constantes en toda sociedad, y contribuir a la valoración de nuestra cultura. La movilidad estudiantil incluye además el intercambio de estudiantes entre diferentes países.

b. La internacionalización también favorece a los profesores universitarios, tanto para la realización de carreras en universidades extranjeras, como para la realización de cursos, pasantías, viajes de estudio, investigaciones en conjunto, intercambio de recursos, y la discusión de estrategias aprendizaje innovadoras.

2. Desarrollo Curricular

Otra modalidad importante de la internacionalización constituye el intercambio curricular. Esto incluye: la creación de nuevas carreras, tanto a nivel de grado como de postgrado, carreras de doble titulación, lenguas extranjeras en los planes de estudio. Todo esto con el interés de que los egresados estén en condiciones de poder interactuar en los diferentes escenarios, y a su vez enfocar los problemas nacionales con una visión global.

3. Desarrollo de Investigaciones en Consorcio

Esta modalidad enriquece fundamentalmente la educación superior porque permite que profesores e investigadores realicen investigaciones científicas en diferentes áreas para enfrentar problemas comunes y la creación de nuevos conocimientos, tanto en la investigación básica como aplicada. Los programas permiten a su vez, la formación de investigadores, especialmente de jóvenes egresados, así como el uso compartido de tecnologías y equipos.

4. Sistemas de Acreditación

La integración de sistemas de acreditación entre diferentes países permite establecer criterios y metodologías comunes de evaluación, favoreciendo un mayor nivel de intercambio entre las universidades y el mejoramiento en la calidad de la educación, fortaleciendo los sistemas de aseguramiento de la calidad y la acreditación de instituciones y programas.

5. Reconocimiento de Títulos y Estudios

El reconocimiento de títulos y estudios realizados en diferentes países responden a las necesidades generadas por la globalización y facilita mayor capacidad de empleo de los egresados en diferentes países, mejor utilización de los recursos y la movilidad académica.