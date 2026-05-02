Cibao FC se impone al Atlético Pantoja y pica delante en las semifinales de la LDF

Los naranjas de Cibao FC vencieron por la mínima 1-0 al club Atlético Pantoja en la semifinal de ida de la temporada 2025-2026 de la LDF en partido celebrado en el estadio Panamericano.

En los primeros minutos del encuentro ambos oncenos se estudiaron y fueron cautos a la hora de atacar al rival.

El primer tiempo terminó con empate sin goles en donde la oportunidad más clara de gol la tuvo Cibao en los pies de Yunior Peralta.

En etapa complementaria los dirigidos por Junior Scheldeur salieron con todo y lograron ponerse en ventaja en jugada a balón parado. El gol lo marcó el colombiano Rivaldo Correa al sesenta y dos tras un rebote fruto de un buen cabezazo de su capitán Jean Carlos López.

Con el uno a cero la tropa naranja manejó los hilos del partido hasta la expulsión de Edwarlyn Reyes luego de ver su segunda amonestación al ochenta y tres.

Los Guerreros de Pantoja buscaron el gol del empate con ventaja de un jugador más pero se toparon con una gran con una gran defensa cibaeña, encabezada por el mariscal Julio Murillo.

Finalmente fue triunfo por uno a cero para Cibao en la ida de la semifinal. Este domingo se jugará la otra semis a las cuatro de la tarde entre Salcedo y Delfines del Este en el Estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.