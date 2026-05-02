Marcell Ozuna dispara tres hits y empuja tres en el triunfo de los Piratas

Carmen Mlodzinski logró un récord personal de 10 ponches, Pittsburgh igualó el récord de la MLB de bases por bolas consecutivas en una entrada, y los Pirates vencieron a los Cincinnati Reds 17-7 el sábado.

Los Pirates consiguieron siete bases por bolas consecutivas en su segunda entrada de cinco carreras, igualando la marca establecida por los Chicago White Sox (28 de agosto de 1909) y los Atlanta Braves (25 de mayo de 1983). Las primeras cuatro carreras de Pittsburgh en la entrada llegaron sin que la pelota entrara en juego, hasta que Henry Davis bateó un rodado que impulsó una carrera y puso el marcador 10-3.

Los Pirates lograron sus mejores marcas de la temporada en carreras (17) y hits (19), y cada uno de los titulares de Pittsburgh en la alineación tuvo al menos una carrera impulsada.

Mlodzinski (2-2) permitió cinco carreras, ocho hits y dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Ryan O'Hearn, Marcell Ozuna y Konnor Griffin conectaron un doble productor de carrera cada uno en la primera entrada, y los Pirates lideraban 5-2 al comenzar la segunda.

O'Hearn y Ozuna impulsaron tres carreras cada uno, y Griffin bateó de 4-5 con un triple, un doble y dos carreras impulsadas. Spencer Horwitz y Nick Gonzales impulsaron dos carreras cada uno. Brandon Lowe recibió cuatro bases por bolas, la mayor cantidad para un jugador de los Pirates esta temporada, y anotó tres carreras.

El abridor de Cincinnati, Rhett Lowder (3-2), permitió ocho carreras y cinco hits en 1 1/3 entradas.

Will Benson y JJ Bleday conectaron un jonrón cada uno para los Rojos. Nathaniel Lowe bateó de 2-4 con un doble y tres carreras impulsadas.

Los Pirates vencieron a los Reds por 9-1 en el primer partido de la serie el viernes, poniendo fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.