Shota Imanaga y los Cubs detienen la racha de juegos con hit de Ildemaro Vargas

Shota Imanaga lanzó siete sólidas entradas y los Cachorros de Chicago cortaron el sábado la racha de 27 juegos seguidos bateando de hit del venezolano Ildemaro Vargas al blanquear 2-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Ian Happ conectó un jonrón, un triple y un doble por los Cachorros, que ampliaron a 10 juegos su racha de victorias en Wrigley Field, la más larga en casa desde 2008.

Vargas había conectado de hit en 24 juegos para comenzar esta temporada y en tres para cerrar la campaña pasada. Se fue de 4-0, mientras los Diamondbacks perdían por tercera vez consecutiva.

Imanaga permitió cuatro hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas en 87 lanzamientos, en su segunda actuación sin permitir carreras de seis entradas o más esta temporada. Brown retiró a los seis bateadores que enfrentó para conseguir su primer salvamento.

lanzó siete sólidas entradas y los Cachorros de Chicago cortaron el sábado la racha de 27 juegos seguidos bateando de hit del venezolano Ildemaro Vargas al blanquear 2-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Ian Happ conectó un jonrón, un triple y un doble por los Cachorros, que ampliaron a 10 juegos su racha de victorias en Wrigley Field, la más larga en casa desde 2008.

Vargas había conectado de hit en 24 juegos para comenzar esta temporada y en tres para cerrar la campaña pasada. Se fue de 4-0, mientras los Diamondbacks perdían por tercera vez consecutiva.

Imanaga permitió cuatro hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas en 87 lanzamientos, en su segunda actuación sin permitir carreras de seis entradas o más esta temporada. Brown retiró a los seis bateadores que enfrentó para conseguir su primer salvamento.