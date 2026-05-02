Restablecen tránsito en carretera Juan Pablo II tras deslizamiento de roca

El tránsito en el tramo Majagual de la carretera Juan Pablo II ha sido restablecido luego de los deslizamientos de tierra y rocas provocados por las intensas lluvias de los últimos días, informó el Ministerio de Obras Públicas.

Brigadas de la entidad intervinieron la zona, utilizando equipos pesados y dos retromartillos para la demolición de las rocas, lo que permitió despejar la vía.

"La zona permanece debidamente señalizada y se exhorta a los ciudadanos a conducir con precaución", dijo la entidad en un comunicado.

El deslizamiento fue producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional y que según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha dejado un saldo de 5 viviendas destruidas, 1,699 afectadas, 8,495 personas desplazadas y al menos 45 comunidades incomunicadas.