OTRO HITO PARA JOSE RAMIREZ

El presidente de operaciones de béisbol de los Guardians, Chris Antonetti, recuerda vívidamente el debut de José Ramírez en las Grandes Ligas. El entonces joven de 20 años entró como corredor emergente por Carlos Santana en la novena entrada el 1 de septiembre de 2013, y no parecía carecer de confianza.

“Cuando tomó la delantera por primera vez, estaba como a 30 pies de la base, o eso parecía”, recordó Antonetti recientemente. “Y [el exmánager de Cleveland, Terry Francona] bromeó después del partido diciendo que Hosey cree que es invisible ahí fuera”.

“Puede que siga pensando que es invisible, pero obviamente eso le ha resultado beneficioso.”

Ramírez ha forjado una trayectoria digna del Salón de la Fama durante sus 14 años de carrera, la cual sumó otro hito importante el sábado. El jugador de 33 años robó su base número 300 en el partido de los Guardians contra los Athletics en el Sutter Health Park.

Ramírez conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo al frente ante el zurdo de los Atléticos, Jacob López, en la quinta entrada. Dos lanzamientos después, corrió hacia la tercera base y se lanzó a salvo con una deslizamiento de cabeza.

Ramírez es el segundo jugador de Cleveland en la historia de la franquicia con más de 300 bases robadas en su carrera, uniéndose a Kenny Lofton (452). Es el tercer tercera base titular (al menos el 50 por ciento de los juegos en esa posición) en la Era Moderna (desde 1900) con 300 bases robadas, después de Chone Figgins (341) y Hans Lobert (316).

Entre los jugadores activos, Ramírez es ahora uno de los cuatro con más de 300 bases robadas, después de Starling Marte (361, hasta el sábado), José Altuve (326) y Trea Turner (318). El tercera base de los Guardians necesita ahora solo nueve jonrones para convertirse en el noveno jugador en la historia de la MLB con 300 jonrones y 300 bases robadas en su carrera.

El club 300-300 está formado por Barry Bonds, Alex Rodriguez, Willie Mays, Andre Dawson, Carlos Beltrán, Bobby Bonds, Reggie Sanders y Steve Finley.

El partido

Los Guardianes de Cleveland usaron una quinta entrada de cuatro carreras para remontar y vencer a los Atléticos 14-6 el sábado.

Ramírez conectó un doble de dos carreras en la quinta entrada que le dio a los Guardians su primera ventaja de 4-3 antes de robar la tercera base. Se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia con 300 o más bases robadas, uniéndose a Kenny Lofton. Ramírez también se unió a Starling Marte, José Altuve y Trea Turner como los únicos jugadores activos en alcanzar esa marca.

Shea Langeliers conectó dos jonrones para los Athletics, un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada y un cuadrangular solitario en la quinta.

Nick Kurtz bateó de 2-5, pero su racha de juegos consecutivos con una base por bolas terminó en 20, empatando el segundo lugar más largo en la historia de la MLB.

Después de que Rhys Hopkins anotara a Ramírez con un elevado de sacrificio para poner a los Guardians arriba 5-3 en la quinta entrada, Fry conectó su segundo jonrón de la temporada en la sexta. El novato Travis Bazzana consiguió su primer hit y carrera impulsada en las Grandes Ligas con un sencillo de dos carreras en la séptima entrada e inmediatamente robó su primera base.

Manzardo sentenció el partido en la parte alta de la octava entrada con un jonrón de tres carreras. Brayan Rocchio y Steven Kwan impulsaron carreras en la novena para sellar la victoria de Cleveland.

Austin Hedges conectó su primer jonrón de la temporada en la tercera entrada para los Guardians.

Slade Cecconi (1-4) se llevó la victoria a pesar de permitir cinco carreras y 10 hits en 5 1/3 entradas.

Jacob López (2-2) permitió seis carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas para los Athletics.

Esta victoria supuso el partido con mayor puntuación para Cleveland desde que también anotara 14 carreras el 28 de junio de 2023 contra Kansas City.