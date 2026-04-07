Que la vida sea la mejor noticia

Cada año, al terminar la Semana Santa, se presentan los resultados de los operativos desplegados por el Estado, junto a los distintos organismos de socorro y asistencia. Son cifras que hablan de esfuerzos, de prevención, de vidas protegida. Pero también, dolorosamente, de vidas perdidas. Y es ahí donde el corazón no puede acostumbrarse.

Soñamos con una Semana Santa distinta, en la que no tengamos que lamentar la muerte de tantos, ni heridos, ni familias marcadas por el dolor. Soñamos con días vividos con responsabilidad, con respeto por la vida propia y la de los demás.

Que no todo quede en operativos, sino en conciencia despertada. Y que al final, la mejor noticia sea que todos regresamos a casa. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.