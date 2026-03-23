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Opinión

Su fuente confiable para el proceso de visa de inmigrante

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Si está solicitando una visa de inmigrante, su primer paso debe ser consultar Travel.State.gov y USCIS.gov. Estos sitios oficiales explican cada etapa del proceso de manera clara y fácil de entender.

En el proceso de visa de inmigrante, después de que USCIS apruebe su petición (como la I-130 o I-140), el caso pasa al Centro Nacional de Visas (NVC). Luego recibirá una carta de bienvenida con las instrucciones y credenciales para registrarse en el Centro de Solicitudes Electrónicas Consulares (CEAC).

En Travel.State.gov y USCIS.gov encontrará guías que explican cómo realizar el pago de tarifas, cómo presentar el Affidavit of Support (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), cómo subir los documentos financieros y civiles como actas de nacimiento, matrimonio y certificados de antecedentes penales, cómo completar la solicitud en línea del formulario DS-260; y cómo prepararse para la entrevista y asistir a su cita consular.

Estos pasos son públicos y están actualizados, por lo que debe tener cuidado con información o consejos no oficiales que pueden estar desactualizados o incorrectos. Seguir las indicaciones de Travel.State.gov y USCIS.gov le ayuda a no olvidar documentos, fechas límite o pagos, evitando retrasos y gastos innecesarios.

Evite las suposiciones y siga el proceso tal como lo explica el Gobierno de los Estados Unidos.

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