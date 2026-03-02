Irán: cuando el “progreso” es solo una palabra… y el reloj se rompió

Lecciones para el Caribe democrático — y para los autoritarismos de Cuba y Nicaragua

Es una de esas ironías que la diplomacia produce con puntualidad: el 27 de febrero escribimos sobre rondas “positivas” con Teherán… y horas después, en la madrugada del 28 de febrero de 2026, Israel —en coordinación con Estados Unidos— inició ataques preemptivos contra el régimen iraní.

Una imagen publicada por la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, el 20 de marzo de 2014, lo muestra dirigiéndose a la nación con motivo del Noruz, el Año Nuevo iraní, en Teherán.AFP

No fue un giro caprichoso. Fue el desenlace de una fórmula que el mundo ya conocía y, aun así, toleraba: Irán hablaba; el tiempo avanzaba; la capacidad se consolidaba; la amenaza maduraba. Y cuando la amenaza madura, las democracias —con todas sus divisiones— terminan haciendo lo único que no pueden delegar: actuar antes de que el “después” sea irreversible.

Para la República Dominicana esto no es un drama lejano “en la arena del desierto”. Es un recordatorio de cómo una crisis estratégica, a miles de kilómetros, puede reordenar precios, rutas, riesgo-país, turismo, inversión y estabilidad regional. Y es, también, una advertencia directa sobre el método preferido de los autoritarismos modernos: convertir el tiempo en arma.

La lógica de Washington: verificación o ficción

En una democracia, la diplomacia es un instrumento; no un sacramento. Llega un punto en que “negociar” se vuelve un sinónimo elegante de “pausar”, mientras el adversario dispersa activos, fortifica instalaciones, recalibra defensas y aprende.

EE. UU. puede preferir acuerdos. Pero no puede preferirlos más que a su propia credibilidad. Porque cuando un régimen negocia con una mano y avanza con la otra, el diálogo deja de ser puente y se vuelve camuflaje.

Aquí está el dilema estadounidense, dicho sin maquillaje:

• Esperar no es neutral: es esperar mientras el adversario se fortalece.

• Actuar tarde suele costar más, dura más y desordena más.

• Actuar temprano es incómodo, pero preserva el único recurso que nadie repone: la ventana.

Esa ventana, según reportes, llevaba semanas estrechándose mientras la región se preparaba para una posible escalada.

La lógica de Israel: la geografía no negocia

Israel no tiene “profundidad estratégica”. Tiene reloj. Por eso, su cálculo no se parece al de una potencia que puede absorber años de deterioro gradual. Para Israel, el dilema es más brutal: si esperas demasiado, ya no decides.

Y aquí hay una verdad incómoda que muchos analistas evitan: cuando un Estado democrático cree que su supervivencia está en juego, las fórmulas diplomáticas —por correctas que suenen— se vuelven secundarias frente a lo que percibe como una amenaza irreversible.

Reuters ha señalado que la operación fue descrita como preemptiva, coordinada con EE. UU., y planificada con anticipación.

La lógica del régimen iraní: negociar para sobrevivir, no para transformarse

Ahora miremos a Teherán como es, no como quisiéramos que fuera.

El régimen iraní ha perfeccionado una fórmula:

ambigüedad estratégica + capacidad recuperable + presión regional por delegación + represión interna.

No es un defecto del sistema: es el sistema.

Por eso, el núcleo del conflicto no es si Irán firma un texto. El núcleo es si acepta lo que desactiva su mecanismo de supervivencia: verificación intrusiva, límites permanentes, consecuencias automáticas y pérdida real de la capacidad de reconstrucción.

Porque para el régimen, esa capacidad no es solo “disuasión externa”. Es seguro de vida interno: sostiene el mito de invulnerabilidad, el discurso de plaza sitiada y la lógica del control.

Los regímenes que temen al pueblo necesitan enemigos externos. Les sirven para justificar vigilancia, censura, policía ideológica. El mundo escucha “acuerdo” y piensa en paz; el régimen escucha “acuerdo” y piensa en oxígeno.

La perspectiva del Irán democrático: Irán no es el régimen

Y aquí está el punto moral que toda democracia debe defender sin ingenuidad: Irán no es sinónimo de su teocracia.

Hay otro Irán: una sociedad con juventud conectada al mundo, con deseo de normalidad, prosperidad y dignidad. Desde esa perspectiva —la del Irán democrático— la tragedia de la “negociación infinita” es doble:

1. Le da tiempo al aparato de coerción para adaptarse y sobrevivir.

2. Le permite al régimen usar la tensión externa como excusa para reprimir más.

Pero existe una verdad histórica, amarga: los regímenes coercitivos se sostienen mientras parecen invencibles. Cuando pierden herramientas estratégicas que alimentan su aura, aparecen grietas: tensiones internas, dudas en élites, costos crecientes. La oportunidad —si existe— no es destruir un país; es devolverle futuro a una sociedad.

El Caribe y la RD: por qué esto nos importa hoy

La República Dominicana vive conectada a cadenas globales: combustible, transporte marítimo, seguro de carga, consumo, turismo, remesas, inversión. Cada incremento del riesgo en Medio Oriente añade “prima” al mercado energético y golpea, por goteo, a economías importadoras. Reuters ya reportaba en estos días un aumento de preocupación por riesgos geopolíticos y un “premium” en precios por temores de disrupción regional.

En otras palabras: aunque el conflicto esté lejos, el Caribe paga parte de la factura.

La lección hemisférica: lo que aprenderán Cuba y Nicaragua

Aquí viene el espejo incómodo, el que en Santo Domingo conviene mirar con frialdad.

Las dictaduras no leen la historia como tragedia humana; la leen como mecánica de supervivencia. Y lo ocurrido envía señales que La Habana y Managua seguramente están procesando.

Lección A (la más obvia): el “diálogo” sirve… hasta que se percibe como táctica.

Cuba lleva décadas abriendo y cerrando ventanas —prometiendo reformas, administrando expectativas, manteniendo el control. Nicaragua ha usado “normalización” y “conversación” como tiempo táctico: consolidar captura institucional, reprimir oposición, expulsar voces, y luego sentarse a negociar desde una fortaleza mayor.

Lección B (la más peligrosa): buscar un “seguro de vida” estratégico.

Los autoritarismos tienden a concluir: “necesitamos escudo”. En nuestro hemisferio ese escudo no siempre es nuclear; puede ser alianzas extrahemisféricas, inteligencia, tecnología dual, redes de desinformación, exportación de inestabilidad. Pero jugar a la inmunidad suele terminar provocando lo contrario: más aislamiento, más presión, menos margen.

Lección C (la más cierta): la represión no elimina el problema; lo concentra.

La represión compra silencio, sí. Pero el silencio no es estabilidad: es acumulación.

La enseñanza correcta —si Cuba y Nicaragua quisieran aprenderla— no es blindarse más, sino abrirse más: liberar presos, restaurar derechos, permitir alternancia, abandonar el guion del enemigo externo. Porque los regímenes que viven de la pausa descubren —siempre— que la pausa no dura para siempre.

Cierre: cuando el tiempo es arma, alguien rompe el reloj

El mensaje del 28 de febrero no es “la guerra es inevitable”. Es más preciso:

Cuando un régimen convierte el tiempo en arma, tarde o temprano alguien decide romper el reloj.

Para las democracias del Caribe —incluida la dominicana— la conclusión es sobria: en política internacional, creer sin poder comprobar no es virtud. Es ingenuidad estratégica. Y la historia rara vez premia a los ingenuos.

El autor es un funcionario retirado del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales y no reflejan, ni pretenden reflejar, las posiciones del Gobierno de los Estados Unidos ni de ninguna de sus instituciones.