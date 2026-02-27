La patria como tarea y promesa

Celebremos desde hoy la fiesta de nuestra dominicanidad, tomando conciencia de que ser dominicano es una vocación que se traduce en una tarea diaria y en una promesa de futuro.

No caigamos en el error de creer que la patria es un legado terminado. Es, en realidad, una obra siempre en construcción, que necesita del aporte honesto y generoso de cada ciudadano.

Honramos la independencia cuando cultivamos la verdad, la convivencia, el respeto de la ley y ponemos nuestros talentos al servicio del bien de todos.

La dominicanidad se manifiesta en la solidaridad, en la búsqueda del diálogo y en el compromiso de crear cada día una sociedad mejor.

Que esta conmemoración renueve en todos nosotros la esperanza y el sentido de corresponsabilidad, para seguir edificando un país con dignidad, libertad y justicia.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.