Realizan premiere exclusiva de El Diablo Viste a la Moda 2 en Santo Domingo

La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda 2 llega a República Dominicana este jueves 30 de abril, tras una avant premiere cargada de estilo celebrada en Caribbean Cinemas de Downtown Center, donde los asistentes apostaron por looks dignos de la aprobación de Miranda Priestly.

A dos décadas del estreno de la icónica historia, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus inolvidables personajes, Miranda, Andy, Emily y Nigel, para regresar a las sofisticadas oficinas de la revista Runway y a las vibrantes calles de Nueva York, en una historia que promete reconectar con toda una generación.

Premiere exclusiva de El Diablo Viste a la Moda 2 en Santo Domingo

Dirigida nuevamente por David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, la película cuenta con la producción de Wendy Finerman, junto a un equipo de producción ejecutiva conformado por Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia McKenna. A esta nueva entrega se suman figuras como Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, B. J. Novak y Simone Ashley.

Premiere exclusiva de El Diablo Viste a la Moda 2 en Santo Domingo

La moda, como era de esperarse, vuelve a ser protagonista. En esta secuela, Hathaway deslumbra con más de 47 cambios de vestuario, mientras que Streep luce 28 y Blunt 21, todos firmados por reconocidas casas de diseño, reafirmando el peso estilístico que convirtió a la primera entrega en un referente cultural.

Premiere exclusiva de El Diablo Viste a la Moda 2 en Santo Domingo

“Hay algo en esta historia, en estos personajes y en sus vidas que produce alegría. Tiene un componente de realización de deseos, pero también resulta emocionante ver a alguien como Andy Sachs perseguir sus sueños. Muchas personas se sintieron inspiradas la primera vez, y esperamos que vuelvan a identificarse con ella y con las decisiones que toma”, expresó McKenna sobre esta nueva entrega.

Premiere exclusiva de El Diablo Viste a la Moda 2 en Santo Domingo

El Diablo Viste a la Moda marcó un antes y un después en la relación entre cine y moda, y su secuela promete mantener ese legado con una narrativa que mezcla ambición, estilo y evolución personal.

Premiere exclusiva de El Diablo Viste a la Moda 2 en Santo Domingo

La película estará disponible en todas las salas de Caribbean Cinemas a partir del jueves 30 de abril, con funciones de preestreno el miércoles 29.