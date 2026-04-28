Mescyt aboga por una transformación educativa alineada con las demandas del mercado laboral

En un escenario global marcado por la acelerada transformación del mundo del trabajo, la automatización y la necesidad de competencias cada vez más especializadas, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, llamó a impulsar una reforma profunda del sistema educativo dominicano que responda de manera efectiva a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.

Durante su participación en el Foro de Líderes de la Asamblea General de WorldSkills Punta Cana 2026, el funcionario instó a orientar la formación académica hacia la calidad, la pertinencia y la eficiencia, como parte de una visión estratégica de país con miras al año 2036.

Santos Badía advirtió que República Dominicana debe replantear su modelo educativo para enfrentar los cambios acelerados que experimenta el mundo del trabajo, señalando que el sistema actual no logra responder de manera adecuada a la diversidad de talentos ni a las necesidades reales del sector productivo.

“Urge conectar la universidad clásica con las necesidades concretas de la sociedad y del sector productivo. El modelo educativo actual, basado en la uniformidad, mismos contenidos, ritmos y metodologías para todos, no responde a la diversidad de talentos ni a las demandas del mercado laboral”, afirmó ante delegados internacionales vinculados al ámbito educativo y productivo.

En ese contexto, el ministro propuso avanzar hacia un sistema más flexible e inclusivo, capaz de integrar diversas trayectorias formativas, tales como la formación técnico-profesional, la educación dual y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, como herramientas clave para mejorar la empleabilidad y la competitividad del capital humano.

Santos Badía subrayó que esta transformación permitiría que los jóvenes dominicanos no solo accedan a empleos de calidad, sino que también desarrollen capacidades para adaptarse, innovar y liderar en entornos laborales dinámicos y en constante evolución.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las alianzas entre el Estado, el sector educativo, el sector productivo y la sociedad civil, como base fundamental para enfrentar los retos presentes y futuros del desarrollo económico y social del país.