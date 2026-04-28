Gobierno trabaja “diariamente” para “estabilizar precios” ante crisis internacional, dice Abinader

En medio de la guerra en Oriente Próximo, cuyas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas, el gobierno dominicano trabaja “diariamente” para “estabilizar los precios” en los principales productos de la canasta básica familiar, informó este martes el presidente Luis Abinader.

“Ante esta crisis mundial, estamos atendiendo diariamente con la mesa de precios para estabilizar los precios”, dijo Abinader durante la entrega de nuevos vehículos al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) en el Palacio Nacional.

Amortiguar los precios de los alimentos básicos ha sido uno de los principales objetivos del gobierno.

El lunes, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, aseguró que ningún producto ha subido de precio y agregó que el abastecimiento del país “no ha tenido problemas”.

“El gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis”, explicó Lovaton.

República Dominicana ha sufrido los efectos del conflicto en Medio Oriente, principalmente con los precios de los combustibles, que ya han subido en tres ocasiones. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.

Una comisión del gobierno ha sostenido reuniones con sectores empresariales, políticos y religiosos para analizar el escenario internacional. La más reciente tuvo lugar el lunes con los representantes de las centrales sindicalistas del país, el sexto encuentro en total.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el plan para enfrentar la crisis internacional “consiste en la aplicación de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y los fertilizantes”.

Flotilla al Inespre

Al menos 25 de un total de 60 vehículos recibió el Inespre para mejorar la cadena de distribución de alimentos a precios asequibles, según explicó Abinader.

“Inespre tiene que ser el puente entre el productor y el consumidor, y en eso está el gobierno: buscando precios justos para toda la población dominicana”, dijo.

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, beneficiando a dos actores de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.

“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana”, dijo el funcionario.