Emma Polanco dice que resolución no aumentaba salarios, era “un incentivo por arduo trabajo de CCRD”

La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Emma Polanco, se refirió este martes por primera vez a la resolución que aprobó el pleno de ese órgano para aumentar en un 50% el salario de sus miembros.

De esta manera, Polanco iba a recibir una recompensa de alrededor de RD$600,000 mensuales; mientras que los demás integrantes del pleno alcanzarían aproximadamente los RD$500,000.

Sin embargo, el pasado 9 de abril, el pleno de la CCRD anuló la resolución ADM-2026-017, dejando sin efecto el incremento salarial para estar acorde con la política de austeridad del Gobierno.

A pesar de esto, Polanco aseguró al ser entrevistada por reporteros en el Congreso Nacional que la medida no tenía el objetivo de lograr un “aumento salarial”, sino de un incentivo “por el arduo trabajo” realizado en la actual gestión, la cual tiene en funciones alrededor de un año.

“No hemos hablado en ningún momento de salarios, hemos hablado de una motivación, un incentivo por el trabajo tan arduo que ha hecho la Cámara de Cuentas”, afirmó.

Según detalló Polanco, los cinco integrantes del pleno de la CCRD entendían que merecían el “incentivo” por la eficiencia en sus labores, en comparación con la directiva pasada encabezada por el expresidente Janel Ramírez.

“Trabajamos 90 auditorías; la gestión pasada trabajó en un año solo dos auditorías. Hemos trabajado las declaraciones juradas; en Santiago de los Caballeros tenemos 10 auditorías a las que hay que estar dándoles seguimiento permanente. Entonces, nada, entendíamos…”, dijo.

No obstante, Polanco indicó que “eso ya ha quedado en el pasado”.

“Pero eso ya ha quedado en el pasado. Nuestro compromiso es trabajar y dar resultados al país”, aseveró.

Esta posición surge del impacto causado en la sociedad por la noticia y la solicitud realizada por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, quien le advirtió que esa medida era inconstitucional.

Rendición de cuentas

Polanco emitió estas declaraciones luego de haber encabezado un encuentro con los congresistas para presentar la primera rendición de cuentas del órgano fiscalizador sobre los resultados alcanzados en 2025.

“Hoy presentamos una Cámara de Cuentas que ha retomado su rumbo, que ha fortalecido sus capacidades y que está comprometida con servir al país con transparencia, rigor técnico y responsabilidad”, afirmó.

De acuerdo con los datos presentados ante el presidente del Senado, De los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la CCRD ha publicado 90 auditorías realizadas a instituciones gubernamentales.

Además, Polanco informó que han remitido 50 informes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), “contribuyendo al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción”.

Para lograr “estos avances”, la CCRD tuvo que incorporar 82 nuevos auditores a través de concurso público.

“Así como la implementación de programas de capacitación alineados con estándares internacionales, lo que ha permitido elevar la capacidad técnica y operativa de la institución”, dijo Polanco.

Al acto le acompañó el vicepresidente, Francisco Tamárez Florentino, junto a los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.