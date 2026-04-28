No puedo opinar sin documentación: respuesta de Abinader a diputado sobre minería en San Juan

“No puedo opinar porque todavía no tengo ninguna documentación, ningún estudio que diga si es factible o no es factible”, dijo el presidente Luis Abinader al conversar con el diputado Frank Ramírez sobre la propuesta de explotación minera en la provincia San Juan.

Esta fue la respuesta que emitió el mandatario Abinader “hace 15 días” al ser consultado por el legislador Ramírez, quien representa a los electores de esa demarcación por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Así lo reveló este martes el diputado al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional, donde aseguró sentir confianza en la decisión que acoja el mandatario Abinader cuando el Gobierno deba determinar si permitirá la explotación minera en las cuencas de San Juan.

Ramírez espera que, “si algún día se va a tomar una decisión con la explotación minera en San Juan”, suceda mientras dirija el país “un presidente como Luis Abinader”.

“Le digo a mis amigos sanjuaneros que estemos tranquilos, que al contrario, si alguna vez en la vida se va a tocar el tema minero, me gustaría que sea un presidente como Luis Abinader, quien ha demostrado lo que es (no es corrupto)”, afirmó.

Sin embargo, Ramírez aclaró que “jamás” apoyará nada ideado para afectar al pueblo de San Juan.

“Nosotros jamás vamos a apoyar nada que vaya en contra del pueblo de San Juan, pero que tampoco vaya en contra del patrimonio personal de mi familia”, indicó.

Por lo que reiteró que los residentes de esa zona deben mantenerse en un estado de tranquilidad, esperando por las conclusiones que arrojen el estudio de impacto ambiental y la decisión de las autoridades gubernamentales.

Los sectores comerciales realizaron ayer un paro de 24 horas para manifestar su rechazo a la intención de desarrollar una operación minera, debido a que podría afectar los recursos hidráulicos del afluente.

“Explotación minera que protege el agua”

La incertidumbre se ha generado por el proyecto Romero que intenta ejecutar la empresa GoldQuest Minning, la cual busca extraer yacimientos de oro del río de San Juan.

Se trata de una faena minera que, según afirma la compañía, “ha sido diseñada desde su origen con respeto y cuidado al medioambiente como una operación 100% subterránea, eliminando la necesidad de minería a cielo abierto”.

La entidad privada realizó el pasado domingo una rueda de prensa en la cual precisó que “se trata de un proyecto de ciclo corto, con una vida útil estimada de ocho años, período en el cual se producirá un total de un millón de onzas de oro, plata y cobre, lo que permite una gestión más controlada y responsable de su impacto”.

El representante, Luis Santana, indicó que “no contemplan” el uso de cianuro ni mercurio, así como la instalación de presas de colas, protegiendo así el ecosistema.

La empresa accedió a la petición de los ambientalistas, respaldando la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica, a pesar de que “no es requerida por la ley”. Este documento sería finalizado entre los meses julio y agosto de este año.