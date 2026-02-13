“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe”, 1 Corintios 13:1.

Ese es el camino del amor. El más excelente y sublime. Conocer el amor de Jesús, por el cual somos vivificados. Mucho se ha escrito y hablado del amor.

Sin embargo, ese verbo se conjuga perfectamente en Cristo, cuyo amor excede todo conocimiento. Dios es amor y lo muestra dando y entregado a su amado Hijo.

Si no tengo amor nada soy, nada me sirve. Sin amor lo demás es ruido y apariencia.