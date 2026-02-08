Irrespeto inaceptable

Ver motoristas, choferes de vehículos públicos y privados, aprovechar la velocidad y el “privilegio” de una ambulancia se ha hecho “común “ en nuestras calles, carreteras y avenidas. Eso sucede todos los días ante la indiferencia de los agentes que vigilan nuestras vías de comunicación. Claro, no por eso deja de ser una violación irritante e inaceptable.

Una ambulancia no tiene restricción en la velocidad porque va en ruta de salvar una vida. Lo ideal. Lo correcto, es que ante una sirena, todos los conductores tomen la calzada y dejen paso a la ambulancia. No podemos seguir viendo esta nociva práctica con indiferencia. Los agentes de la Digesett tienen que asumir este compromiso y aplicar sanciones.

Pero sí es condenable caer detrás a una ambulancia o acelerar para ir delante aprovechando su velocidad. Lo que circuló en las redes la semana recién concluida es INDIGNANTE. Un lujoso carro, de los denominados de ALTA GAMA, obstruyó el paso a una ambulancia.

Es el colmo del irrespeto y la insensibilidad. Yo espero que el autor de esa barbaridad ya esté detenido. Espero también que su nombre sea dado a conocer a todo el país, sin importar de quien se trate. Este último acto de irreverencia, debe ser el eslabón que impulse a nuestras autoridades a hacer respetar la libre circulación de ambulancias sin la obstrucción a la que hemos estado acostumbrados hasta ahora. Sanción sin dilación.