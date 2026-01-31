Corto con los cambios (¿)

El gobierno del presidente Abinader, en la actualidad un tanto a la defensiva, sin dudas necesitaba un poco de oxígeno y proyectar un relanzamiento al inicio del 2026.Muy notorias algunas falencias y acentuados determinados reclamos, al parecer el gobernante lo entendió o, siguiendo su línea de rectificación al ver el cielo nublase, le puso oído a sugerencias que le hicieran al respecto.

Y procedió, más que a un “remeneón” fuerte de la mata gubernamental con el que cayeran hasta las verdes- como pauta el librito, cuando se busca cambiar el rumbo y sumar puntos- a emitir algunos decretos rotando o cambiando de posición a varios funcionarios e incorporando solo unas tres caras nuevas al tren oficial.

Porque los cambios (no la simple rotación) siempre son buenos, refrescan y ayudan a los gobiernos, como dijera atinadamente el ministro Paliza, el jefe del Ejecutivo se quedo corto en su reciente movimiento en el equipo, en el que, tras cinco años en el cargo y con muchas críticas a cuesta, se advertía ya varios bueyes cansados, cuando no con la pata metida hasta el cuello (¿).

De ahí que quedara viva la idea que había otros decretos en el tintero y que podrían ver la luz en cualquier momento. Más, después de la señal que diera el propio Paliza, que estaría en la lista, y tras el “cierre de ciclo” de que hablara Guido, que no sale de INDOTEL para ir por una candidatura presidencial ni parece que el destino sea Cancillería, donde estuvo en dos ocasiones y fuera recibido por el titular y segundos a bordo.

Parece que, por pico de oro y ser de los pocos que saben y salen a defender al gobierno, el número uno lo querría más cerca, en la Presidencia, como ministro de esta. Así las cosas, el incumbente - y contra todo pronóstico de quienes sólo se fijan en perfiles y no en efecto y factores de un decreto- pudiera ver cumplida la aspiración de timonear las relaciones exteriores. Soplan muchos vientos en esa dirección. De otro lado, si es el gobierno de Luis y este quiere terminar bien, debe dar un giro y no hacer lo mismo. Por eso hizo bien al pausar La Semanal, que es casi seguro que no vuelve, porque agotó su ciclo (¿). Por demás, fuera del presidente - sobre expuesto- ¿quién defiende al gobierno o explica y comunica las políticas públicas? En vez de un plan de defensa, del tren oficial solo se reacciona frente a lo que dice o plantea la oposición. Y pensar que el gobierno actual no ha tenido una oposición rabiosa, como la que hiciera en su momento el PRM cuando estaba abajo y el poder solo era una aspiración. encar-medios@hotmail.com