Francisco Javier perfila las características del candidato que ganará las elecciones del 2028

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García Fernández, aseguró que el próximo presidente de la República será el candidato que presente las mejores propuestas electorales, tenga capacidad para comunicarlas efectivamente y hacer conexión emocional con la población.

Afirmó que, contrario a otros tiempos, los aspirantes presidenciales encontrarán en el año 2028 un escenario complejo, en el que las destrezas comunicativas y los conocimientos y habilidades políticas serán determinantes para alcanzar el triunfo electoral.

Para fundamentar esa afirmación, indicó que uno de los principales factores radica en la baja fidelización del voto partidario, lo que, a su juicio, obligará a los candidatos a dialogar para convencer y persuadir a los votantes.

García Fernández respondió preguntas sobre ese y otros temas en el “Café Político de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)”, espacio en el que dialogó durante casi dos horas con jóvenes que forman parte del Club de Ideas Políticas. El invitado anterior a ese escenario fue el presidente Luis Abinader.

García, también miembro del Comité Político del PLD, compartió su visión de lo que hará en caso de ser Presidente de la República, de materializarse el propósito de ganar las elecciones fijadas para celebrarse dentro de dos años.

Citó como prioridades la transformación positiva de los sistemas de educación, salud pública, el régimen de pensiones, el transporte, las exportaciones, la agropecuaria, el fomento del empleo y la protección del medio ambiente, entre otros renglones.

El aspirante presidencial peledeísta dijo que desde el 24 de julio del año 2024 está recorriendo todo el territorio nacional y las demarcaciones del exterior en las que viven más dominicanos, a fin de escuchar sus problemas y socializar las soluciones a partir del 16 de agosto de 2028, “logrando una significativa conexión con diferentes sectores de la sociedad”.