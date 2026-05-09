Crucero con brote de norovirus llegó desde Puerto Rico a Puerto Plata y salió el mismo día a Bahamas

El Ministerio de Salud Pública informó que el crucero Caribbean Princess, con un brote de norovirus a bordo, atracó este viernes en Puerto Plata y zarpó ese mismo día, con destino a Nassau, Bahamas.

Conforme a un comunicado de prensa, el barco arribó en puerto dominicano a las 9:00 de la mañana del viernes 8 de mayo, procedente de San Juan, Puerto Rico, y zarpó ese mismo día a las 5:00 de la tarde.

Salud Pública informó que, inmediatamente fue recibida la Declaración Marítima de Sanidad, se activaron los protocolos establecidos en el Punto de Entrada Marítimo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que contempla acciones de vigilancia, evaluación y respuesta ante eventos de salud pública relacionados con viajeros y embarcaciones internacionales.

Salud Pública señaló que la intervención fue realizada por el punto focal de entrada de Epidemiología y personal de Gestión de Riesgos, en coordinación con la autoridad portuaria, quienes aplicaron las medidas de bioseguridad y prevención correspondientes.

Al momento de la llegada a Puerto Plata, se encontraban en aislamiento preventivo 26 personas, de las cuales 21 eran pasajeros y cinco tripulantes, todos bajo seguimiento médico, estables y recibiendo hidratación. El Ministerio precisó además que no se registran fallecidos relacionados con este evento.

Asimismo, reiteró que las personas que permanecían aisladas no tuvieron contacto con la población dominicana, como parte de las medidas preventivas implementadas para evitar riesgos de transmisión.

La oficial médica del crucero informó que el evento inició el pasado 28 de abril con algunos casos aislados y alcanzó su mayor pico el 4 de mayo, cuando se registraron 125 personas con síntomas gastrointestinales asociados a norovirus.

Indicó además que la embarcación activó sus protocolos de control y aislamiento, además de realizar las notificaciones correspondientes a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El Ministerio detalló que el crucero contaba con todos los insumos médicos, productos de higienización y personal exclusivo para la atención de los afectados, incluyendo entrega de alimentos en cabina, limpieza diferenciada y seguimiento constante.

Sobre el norovirus

La entidad explicó que el norovirus es una enfermedad viral gastrointestinal cuyos síntomas suelen durar de 1 a 3 días y provoca inflamación del estómago y los intestinos, causando síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal, náuseas y malestar general. Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con personas infectadas, consumo de alimentos o agua contaminados y por tocar superficies contaminadas.

El Ministerio indicó que el principal riesgo asociado a esta enfermedad es la deshidratación, especialmente en personas vulnerables, por lo que las medidas preventivas se centran en el aislamiento oportuno de casos, higiene constante y lavado frecuente de manos.