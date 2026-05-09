Productores de aguacates de Ocoa piden auxilio al gobierno ante pérdidas millonarias

Productores de aguacates de San José de Ocoa pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, acudir en auxilio del sector ante las pérdidas millonarias que dicen tener por la caída drástica en los precios de venta en finca, lo que ha afectado la rentabilidad actual de los pequeños y medianos productores.

Ariel Omar Arias, vocero de la Asociación de Productores de Aguacates de Ocoa (APRAO), indicó en una rueda de prensa con medios locales en Plaza Juana, donde asistieron decenas de productores, que en estos momentos la producción de la fruta se ha caído por los bajos precios, la falta de mercado; no han podido sacar los aguacates de las fincas, además de que las pasadas lluvias hicieron muchísimo daño.

"Los productores de aguacates están pasando por una situación calamitosa. Muchos no quieren cosechar la fruta porque cuesta más el valor de la misma", expresó el productor.

Recordó que desde octubre pasado, que se cosechó la variedad del Hass a la fecha actual que tienen el aguacate Carla, han tenido muchas bajas económicas.

Manifestó que los productores no pueden sostener las fincas y que no podrán honrar sus compromisos de pago con entidades crediticias.

San José de Ocoa es reconocida como una de las principales provincias productoras de aguacates.

Entre las zonas donde se concentra la mayor producción se incluyen: La Horma, El Pinar, La Sabana y Sabana Larga de Ocoa.