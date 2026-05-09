La Cuaba continúa su lucha contra la construcción de un vertedero en la comunidad

La comunidad de La Cuaba, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, continúa en pie de lucha para evitar la construcción de un vertedero en la zona.

Desde San Juan, el padre Nino llegó a la comunidad a ofrecer su apoyo para evitar que los espacios de naturaleza de la zona sean afectados por el vertedero que se contempla construir en Los Aguacates, comunidad que conforma La Cuaba.

“Tenemos que salvar el agua, que es verdaderamente la vida; el oro no es vida y entonces aquí ponen un verdadero van a destruir fuentes de agua. Hay que levantarnos para no permitir. Que el Gobierno busque otro lugar que no afecte fuente de agua y no nos vamos a oponer, pero donde hay agua hay vida y nos vamos a oponer”, manifestó en rechazo de la construcción del verdadero.

La Cuaba cuenta con cuatro arroyos que se encuentran en las inmediaciones del terreno donde se construirá el verdadero; estos son el Arroyo Brunela, donde toman el agua para consumir, Arroyo La Pana, Arroyo Fermín y Arroyo La Granja. Además, se encuentran dos arroyos que bordean la parcela, nombrados Arroyo Laja y Arroyo Cabuya; estos desembocan en el río Matúa.

“Lo que está pasando en el país nos preocupa a todos y los de abajo tenemos que unirnos. Estaremos platicando para estar en el campo un día completo porque yo siento que los pobres tenemos que unirnos porque si no los de arriba nos van a comer”, expresó el sacerdote.

Asimismo, Fabio Correa, presidente de la junta de desarrollo de La Cuaba, aseguró que en varias ocasiones han solicitado al Ministerio de Medio Ambiente un documento que muestre los resultados medioambientales que avalen la sostenibilidad de tener un verdadero en la comunidad.

“Le hemos solicitado y ellos han entregado lo que ellos han querido, pero los documentos fundamentales no nos han entregado. Nos han entregado certificación donde hacen constancia de que ciertamente han dado licencia ambiental para que se construya este relleno sanitario, pero la base de la aprobación de esa licencia no se ha dado”, dijo.

Resaltó que han solicitado una vista pública de los resultados de estos informes y la realización de una encuesta de satisfacción para conocer la opinión de los ciudadanos que residen en la zona donde estará el verdadero.

“Los productores del proyecto deben rendir un informe a nivel freático de la zona, lo que significa que ellos han sometido un proyecto y todavía el Ministerio de Medio Ambiente no tiene un informe de cuál es el nivel freático de la zona”, explicó.

Héctor Turbi, miembro de la Coordinadora Nacional Popular, dijo que el deber de las comunidades es defender sus espacios naturales, especialmente el agua.

“Hemos construido una sociedad donde la gente tenga la posibilidad de hablar, donde tengan la posibilidad de defender su derecho y eso que hemos construido hoy se está cerrando cada día porque hay un pequeño grupo que lo quiere todo; están expropiando las montañas en Santiago Rodríguez, quieren expropiar el Valle Romero en San Juan, las Cuevas del Pomier en San Cristóbal”, señaló.

A finales del 2025, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, informó que el proyecto no contempla un vertedero, sino una planta de valorización que proyecta solucionar las más de seis mil toneladas de residuos sólidos que se generan en el Gran Santo Domingo.

Pese a los reclamos de la comunidad, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó el permiso para la construcción de la planta.