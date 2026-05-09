Unicaja abre expediente a Chris Duarte y lo suspende del equipo

El Unicaja de Málaga anunció que Chris Duarte se encuentra actualmente suspendido de todas sus funciones dentro del equipo, una decisión que llega después de que quedara fuera de las semifinales de la BCL y se rumoreara con una salida del jugador, que subió una historia en su perfil de Instagram denunciando la situación.

Unicaja Baloncesto comunica que ha procedido a abrir un expediente disciplinario al jugador Christopher Duarte, lo cual le ha sido comunicado en el día de hoy. El jugador tendrá ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones, periodo durante el cual, y de forma cautelar, el jugador queda suspendido de empleo.

El Club volverá a informar convenientemente cuando se produzca la resolución del expediente.