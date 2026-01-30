La política del Presidente Abinader en la UASD

La Política que está aplicando el presidente Abinader en la UASD, de instalar un centro regional a una distancia no mayor a 40 kilómetros entre uno y otro, la considero una política errónea, y lo creo así, porque la misma no esta permitiendo formar el capital humano que el país requiere para su desarrollo, ya que adolece de múltiples limitaciones, de las cuales me referiré a algunas de estas:

• En las que ya funcionan y las programadas, se imparten carreras que ya están saturadas, lo cual provoca que los egresados no tengan acceso al empleo y se traumaticen al ver sus esfuerzos y sacrificios frustrados.

• Los centros no disponen de la infraestructura física y tecnológica requeridas.

• La mayor parte de los profesores se trasladan a las comunidades, lo cual les impide, involucrarse con el centro y con la región.

• La mayor parte de las carreras se imparten en un solo día a la semana.

• Las decisiones de instalación de centros no se fundamentan en los estudios imprescindibles, como serían:

• Cambios registrados a nivel mundial y nacional en las diferentes áreas del conocimiento, especialmente, en el vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales.

• Tendencias de la Educación Superior a nivel mundial.

• Surgimiento de nuevos tipos de empleos que van sustituyendo a los actuales.

• Estudios de las necesidades del país con relación a los sectores productivos y de servicios; así como de las tendencias a la instalación de nuevas empresas, tanto nacionales como extranjeras.

• Estudios de las necesidades en las regiones del país con la metodología antes señalada.

• Disponibilidad de infraestructura adecuada para el desarrollo de una educacion de calidad.

• Disponibilidad de instalaciones para el uso de tecnologías digitales.

• Diagnóstico sobre el personal docente con las competencias y actualizaciones requeridas en las diferentes regiones.

Los fines de la Educación Superior no deben reducirse a ofrecer oportunidades a más jóvenes, sin los resultados requeridos, pues esto sería crearles falsas expectativas.

Si el gobierno aspira a formar el capital humano necesario, debe dar un giro total a la política que actualmente desarrolla, para lo cual me permito hacer las siguientes recomendaciones:

• Realizar los estudios ante sugeridos con la participación de especialistas competentes.

• Analizar los resultados de los estudios clasificados por regiones.

• Diseñar un amplio plan del desarrollo de los centros regionales, tomando en cuenta los hallazgos detectados.

• Redefinir las instalaciones de los centros actuales y por crear, para desarrollar las carreras que la región demanda.

• Clasificar los centros por niveles, de acuerdo con las necesidades y disponibilidades, por ejemplo:

• Centros que apliquen carreras técnicas requeridas en la región.

• Centros que desarrollen solo formación general.

• Centros que desarrollen varias carreras en función de las necesidades detectadas.

• Centros que formen especialistas en las diferentes áreas del conocimiento. Esto contribuiría a mejorar los servicios en las regiones.

El plan que propongo para su buen funcionamiento requiere que el gobierno aplique medidas complementarias, como son:

• Que las carreras sean coordinadas y desarrolladas por especialistas competentes tanto en conocimiento como en lo pedagógico.

• Otorgar becas nacionales e internacionales a los profesores de los diferentes tipos de centros.

• Otorgar facilidades de transporte a los estudiantes.

• Otorgar incentivos a los estudiantes a tiempo completo.

• Otorgar incentivos a los egresados que ejerzan en la región.

De no realizarse estos cambios en la política de extensiones en los centros regionales, sería continuar haciendo más de lo mismo, y no formar al capital humano que la sociedad demanda, para formar profesionales productivos, realizados y comprometidos con el desarrollo sostenible del país.