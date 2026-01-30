Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La política del Presidente Abinader en la UASD

Ligia Amada Melo de Cardona

La Política que está aplicando el presidente Abinader en la UASD, de instalar un centro regional a una distancia no mayor a 40 kilómetros entre uno y otro, la considero una política errónea, y lo creo así, porque la misma no esta permitiendo formar el capital humano que el país requiere para su desarrollo, ya que adolece de múltiples limitaciones, de las cuales me referiré a algunas de estas:

• En las que ya funcionan y las programadas, se imparten carreras que ya están saturadas, lo cual provoca que los egresados no tengan acceso al empleo y se traumaticen al ver sus esfuerzos y sacrificios frustrados.

• Los centros no disponen de la infraestructura física y tecnológica requeridas.

• La mayor parte de los profesores se trasladan a las comunidades, lo cual les impide, involucrarse con el centro y con la región.

• La mayor parte de las carreras se imparten en un solo día a la semana.

• Las decisiones de instalación de centros no se fundamentan en los estudios imprescindibles, como serían:

• Cambios registrados a nivel mundial y nacional en las diferentes áreas del conocimiento, especialmente, en el vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales.

• Tendencias de la Educación Superior a nivel mundial.

• Surgimiento de nuevos tipos de empleos que van sustituyendo a los actuales.

• Estudios de las necesidades del país con relación a los sectores productivos y de servicios; así como de las tendencias a la instalación de nuevas empresas, tanto nacionales como extranjeras.

• Estudios de las necesidades en las regiones del país con la metodología antes señalada.

• Disponibilidad de infraestructura adecuada para el desarrollo de una educacion de calidad.

• Disponibilidad de instalaciones para el uso de tecnologías digitales.

• Diagnóstico sobre el personal docente con las competencias y actualizaciones requeridas en las diferentes regiones.

Los fines de la Educación Superior no deben reducirse a ofrecer oportunidades a más jóvenes, sin los resultados requeridos, pues esto sería crearles falsas expectativas.

Si el gobierno aspira a formar el capital humano necesario, debe dar un giro total a la política que actualmente desarrolla, para lo cual me permito hacer las siguientes recomendaciones:

• Realizar los estudios ante sugeridos con la participación de especialistas competentes.

• Analizar los resultados de los estudios clasificados por regiones.

• Diseñar un amplio plan del desarrollo de los centros regionales, tomando en cuenta los hallazgos detectados.

• Redefinir las instalaciones de los centros actuales y por crear, para desarrollar las carreras que la región demanda.

• Clasificar los centros por niveles, de acuerdo con las necesidades y disponibilidades, por ejemplo:

• Centros que apliquen carreras técnicas requeridas en la región.

• Centros que desarrollen solo formación general.

• Centros que desarrollen varias carreras en función de las necesidades detectadas.

• Centros que formen especialistas en las diferentes áreas del conocimiento. Esto contribuiría a mejorar los servicios en las regiones.

El plan que propongo para su buen funcionamiento requiere que el gobierno aplique medidas complementarias, como son:

• Que las carreras sean coordinadas y desarrolladas por especialistas competentes tanto en conocimiento como en lo pedagógico.

• Otorgar becas nacionales e internacionales a los profesores de los diferentes tipos de centros.

• Otorgar facilidades de transporte a los estudiantes.

• Otorgar incentivos a los estudiantes a tiempo completo.

• Otorgar incentivos a los egresados que ejerzan en la región.

De no realizarse estos cambios en la política de extensiones en los centros regionales, sería continuar haciendo más de lo mismo, y no formar al capital humano que la sociedad demanda, para formar profesionales productivos, realizados y comprometidos con el desarrollo sostenible del país.

