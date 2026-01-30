Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

UN MOMENTO

Los jóvenes, esperanza y desafío del presente nacional

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Los jóvenes siguen siendo la esperanza viva del hoy y el mañana de la patria, especialmente en la realidad que atraviesa nuestro país. 

En medio de la desconfianza en las instituciones y las limitadas oportunidades, la juventud no puede ser abandonada ni reducida a estadísticas. 

Muchos jóvenes luchan por formarse, por trabajar y por no caer en caminos que destruyen su futuro. Por eso, apoyar sus sueños es una urgencia nacional. Se necesita una educación de calidad, empleos y políticas que los incluyan y los protejan. 

Pero también se requiere cercanía humana, orientación y testimonio. Acompañemos sus pasos como lo hizo San Juan Bosco, con presencia, con amor y con fe en su capacidad de transformar para bien la sociedad. 

Apostar por los jóvenes es salvar la patria desde hoy. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

Tags relacionados