Urge revisar esa ley

Lo primero que un patrón descuenta, cuando saca el salario de sus empleados es lo relacionado con la Seguridad Social. Además le descuenta a éste lo relacionado con dicho seguro.

Y tienen razón. Si no lo hacen, la ley contempla sanción para él. No cuestionamos ese pago, lo que sí cuestionamos son los beneficios que recibimos los asegurados. Así como la ley contempla sanciones para el patrón que incumple con el pago a la seguridad social, debería incluir revisar los beneficios que por dichos pagos debemos recibir los asegurados.

Tanto esfuerzo por reformas que nadie pide, mientras la reforma de la Seguridad Social parece no importar a nadie. Ahora que estamos a punto de iniciar otra legislatura, es oportuno llamar a nuestro nuestros legisladores a cumplir con el reclamo de la clase trabajadora y disponer la revisión y adecuación de l de seguridad social.

Es necesario elevar la “ridícula” suma de dinero para medicamentos, que se agota con una visita al facultativo. Revisar, además, lo referente al pago que debe hacer el asegurado cada vez que visita su médico. Es necesario que el Congreso Nacional se decida por reformar la ley 87-01 de la Seguridad Social, para que garantice pensión justa y mejores atenciones de salud de los trabajadores y adapte a la realidad actual esa legislación.