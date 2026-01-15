¿Estás listo/a?

Hace días la Junta Central Electoral utilizó la siguiente frase para dar a conocer los meses con más nacimientos y matrimonios de 2025: “El matrimonio es la puerta de entrada a los nacimientos de niñas y niños”. Me reí porque, aunque es cierto, la realidad que vivimos desde hace años, muchos, dice todo lo contrario.

Desde hace tiempo, cuando una mujer decide que es hora de ser madre, con conversaciones o sin ellas, sale embarazada de un hombre que no necesariamente es su pareja. Ya las familias no casan a sus hijos cuando en medio de un noviazgo la joven sale embarazada, y lo más simple, las personas tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección.

El matrimonio religioso no es el más utilizado en el país; de 142,326 realizados del 2023 al 2025, unos 122,213 fueron por el civil. Las personas no quieren atarse para siempre.

El mundo ha cambiado; la sociedad busca la lucha de la igualdad para que la gente entienda que la condición de hombre no lo coloca por encima de la mujer. La iglesia ha cambiado y la visión de la sociedad de ella también. La gente ama en libertad a quien quiera y el amor es hermoso. Entonces, ¿estás listo para tener esta conversación?