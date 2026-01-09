Autorregulación emocional en el trabajo: responder sin perder el equilibrio

En el ritmo acelerado de la vida laboral, donde las demandas se multiplican y las emociones parecen correr con los plazos establecidos, la autorregulación emocional se convierte en una de las competencias más valiosas y silenciosas del profesional actual. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a canalizarlo.

Daniel Goleman (1995), uno de los pioneros en el estudio de la inteligencia emocional, señala que la autorregulación es la capacidad de manejar impulsos, canalizar emociones disruptivas y pensar antes de actuar. Sin embargo, más allá de la teoría, en el día a día esta habilidad se traduce en la diferencia entre reaccionar y responder; entre desgastarnos o mantenernos enfocados; entre crear distancia o generar confianza.

En los entornos laborales, donde conviven múltiples personalidades, expectativas, presiones e incluso egos, la gestión emocional se vuelve un acto de madurez y liderazgo silencioso. La persona que sabe regularse no es la que nunca se altera, sino la que logra volver a su centro con serenidad y calma. Esa pausa consciente permite decidir con empatía y claridad, aun en medio del caos que diariamente vivimos en el entorno laboral.

La autorregulación emocional también es una forma de autocuidado. Nos invita a poner límites, reconocer cuándo una situación nos sobrepasa y evitar que la frustración sea la voz con la que respondemos a los demás. Aprender a detenernos e identificar la emoción y sentirla, no es signo de debilidad, sino de sabiduría.

Cultivar esta competencia requiere práctica y humildad. Implica reconocer los detonantes, aprender a respirar en lugar de una reacción inmediata, y buscar espacios que nos devuelvan el equilibrio: una conversación sincera, una respiración consciente, o simplemente un momento de silencio.

En tiempos donde se valora tanto la productividad y el logro de objetivos, la autorregulación emocional nos recuerda que el verdadero rendimiento humano no se mide solo en resultados, sino en la calidad con la que transitamos y transmitimos los procesos. Cuando un colaborador logra responder con equilibrio, no solo cuida su bienestar, sino también el clima emocional de todo un equipo.

Porque al final, regularnos no es controlar lo que sentimos, sino elegir qué parte de nosotros queremos que tenga la última palabra.

La autora es psicóloga organizacional y docente PUCMM