Abinader procura escándalo de Senasa no opaque sus logros en 2025

El gobierno del presidente Luis Abinader no quiere que el escándalo reciente de Senasa opaque todo lo que hizo durante el año que recién termina, sobre todo cuando 2026, que se anticipa será un buen año para la economía, deje atrás las quejas aprovechadas por la oposición.

Abinader mismo ha querido anticipar las bonanzas económicas que tendrá el país en el año que se inicia y ha enfrentado el mayor escándalo del año, la defraudación de Senasa, para lo cual nombró una comisión de asesoría técnica que revisará las cuentas y los aparentes malos manejos, caso ya en justicia.

El gobernante denunció la avaricia de los funcionarios, lo que ha sido refrendado por obispos de la Iglesia Católica y por el líder evangélico Ezequiel Molina, quien en su mensaje anual en La Batalla de la Fe se refirió a diversos temas como leer la biblia y designar jueces transparentes, pero también a las mezquitas de musulmanes.

Pese a esas denuncias, el régimen de Abinader recibió reconocimientos por la labor contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esos reconocimientos provinieron desde sectores locales y de los Estados Unidos, país que asentó temporalmente varios aviones militares en dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra carteles de drogas que operan supuestamente desde Venezuela.

Pese a las quejas opositoras, que apuntan más que nada a debilitar la posición del gobierno y su partido Revolucionario Moderno, PRM, el Banco Central y el fondo Monetario Internacional, FMI, anticipan que la economía crecerá en 2026. El BC espera un crecimiento entre 4% y 5%.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu dice que la inversión extranjera se ha convertido en un factor crucial de los países en desarrollo y de la República Dominicana. De acuerdo al reporte de The World Investment, invertir en RD es una decisión respaldada por condiciones estructurales sólidas y ventajas competitivas que la distinguen dentro de la región.

La Dirección General de Aduanas informó que al cierre del año 2025, sus recaudaciones alcanzarán RD$266,100 millones superando por más de RD$11,300 los ingresos del 2024, lo que se debió, según su director, Yayo Sanz Lovatón, “a una gestión eficiente”.

Debido a la misma, la institución realizó una transferencia adicional de RD$4,100 millones para la ejecución del gobierno central en beneficio de la población. Sanz Lovatón manifestó que en 2025 “la DGA se ha embarcado en una gran transformación y todo ello se traduce en una aduanas que, con menos colaboradores, recauda más y a menos costo”.

Los resultados económicos durante el 2025, al decir del ministerio de Industria y Comercio produjeron un crecimiento del 10% ya que las exportaciones alcanzaron US$13,063.6 millones entre enero y noviembre de 2025, registrándose el mejor noviembre en 13 años cuando las exportaciones alcanzaron US$1,121.9 millones.

El ministerio de Turismo dijo que su departamento cerró por todo lo alto el año recién concluido ya que por vía aérea la llegada de turistas creció por encima del 10% durante el mes de diciembre, alcanzando la cifra de 960 mil visitantes en un solo mes, cerrando con 11.6 millones de viajeros, un resultado histórico.

La visión opositora es diferente al optimismo oficial. Un ejemplo lo ofreció el ex presidente Leonel Fernández, un acérrimo oponente, quien definió al 2025 como “un año horrible”, pero concedió esperanzas de que el 2026 sea “uno de esperanza y reversión de las dificultades que marcaron el período que concluye”.

El ex presidente Medina estimó que el año 2025 fue difícil y malo para la República Dominicana, especialmente por el manejo de las finanzas públicas, especialmente por “los escándalos de corrupción y problemas en infraestructuras”.

Pese a esos señalamientos opositores, el doctor Fernández celebró su 72 cumpleaños con mucho entusiasmo en la Fundación Global que preside. Allí estaba en primera fila su hijo, Omar, a quien muchos partidarios de la Fuerza del Pueblo y otros ven como un posible candidato presidencial en las elecciones del 2028, si alguna circunstancia impidiera postularse al padre y líder.