El ecosistema mediático ante la emergencia de las tecnologías y la inteligencia artificial.

La valoración de los medios de comunicación, considerándolos a partir del devenir histórico-tecnológico de la humanidad, obliga a que el espectro mediático se analice desde tres momentos distintos, es decir, antes de la Internet, después de la Internet y a partir de la Inteligencia Artificial (IA)

Estas tres etapas se pueden aprehender desde dos perspectivas perfectamente diferenciadas: el viejo y el nuevo ecosistema de los medios.

El viejo ecosistema de los medios se ubica antes del nacimiento de la Internet y estuvo propulsado por la Segunda Revolución Industrial, también conocida como Revolución Científico-Técnica a finales del siglo XIX y principios del XX. Con ésta se produjo una conmosión tecnológica que, en materia de medios originó el teléfono, el cine, la radio y la televisión, y, desde una perspectiva moderna industrial el periódico, la revista y el libro.

El nuevo ecosistema de los medios, marcado en un primer momento, por el nacimiento de la Internet, con el cual se inauguran nuevos abordajes conceptuales de la cuestión mediática, estos conceptos son: Sitio web, Comunicación multimedia, Comunicación transmedia, Convergencia comunicacional, Comunicación en la Era Digital, Comunicación digital, Comunicación virtual, Ecosistema Mediático Digital, Medios digitales, Medios online, Medios Nativos Digitales, Periódicos digitales, Canales digitales, Redes Sociales Digitales, Plataformas digitales, Plataforma multimedia, Multiplataformas, Comunidades virtuales, Agencia de noticias virtual, Cibermedios, Ciberperiodismo, Periodismo ciudadano, Blogs, podcast, Sistema de mensajería instantánea, etc.

Dentro del segundo periodo, se destaca un nuevo momento referencial, hace su aparición la Inteligencia Artificial (IA), un fenómeno tecnológico definido como: “la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de

decisiones tal y como lo haría un ser humano”.(Rouhiainen, 2018), o en su defecto como: un conjunto de sistemas informáticos de aprendizaje y predicción (…) que toma decisiones en base a pronósticos sustentados en datos con lo que ha sido entrenada y otros que adquiere al momento de ser usada . (Cárdenas, 2023). Solo dos definiciones de las tantas que existen para que sirvan de ilustración sobre el significado del concepto.

La IA ha sido tipificada según su función: “Inteligencia Artificial [para] la Creación de Contenidos para Textos, Inteligencia Artificial para imágenes, Inteligencia Artificial para audios, Inteligencia Artificial para videos e Inteligencia Artificial para la verificación de contenidos”. (Lizy Navarro Zamora, 2024).No es esta la única clasificación, existen otras hechas a partir de otros criterios técnicos-científicos.

En ese mismo periodo también se inaugura una nueva jerga mediática-periodística con los siguientes vocablos: Medios sintéticos, Automatización de la información, Robot journalism, Periodismo sintético, Periodismo artificial, Periodismo algorítmico, Periodismo automatizado, Periodismo computacional, Periodismo aumentado y Periodismo de alta tecnología. (Ufarte-Ruiz, Murcia-Verdú yTúñez-López. 2023).

Por la abundancia de conceptos, de aplicaciones y de softwares, el Ecosistema Mediático Digital y la IA han ido creando una bruma que dasafía a sus agentes a mirarlos y usarlos con prudencia, perspicacia, inteligencia, madurez, selectividad, con conocimiento de causa y de forma ética.

A nivel de redes redes sociales el paisaje es abrumador, miren algunas: Facebook, YouTube, WhatsApp, Spotify, Onlyfan, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter ( X ), Pinterest, Freelancer, Tu.tv, Snapchat, Douyin, WeChat, Messenger, Vimeo, Tinder, Meetic, MeetMe, SoundCloud, , Telegram , My spacie y un larguisimo etc. Lo mismo en cuanto a periódicos, revistas y libros digitales. Canales digitales, Podcast y un gran etc.

Ante esta realidad el ecosistema mediático se ha convetido, con las tecnologias y la IA, en un huracan de medios y contenidos de los cuales son responsables las entidades que crean dispositivos y productos tecnólogicos, también las compañias productoras de aplicaciones y softwares, así como las empresas y entes individuales generadores de contenidos de todo tipo.

Así se crea un nuevo panorama en el mundo de la enseñanza y el ejercicio periodístico que obliga a considerar de manera especial cinco conceptualizaciones: Periodismo digital, Quakebot o el periodista robot o periodista digital, Medios sintéticos, Periodismo automatizado a partir de la IA y Agencias de Noticias Virtual o Agencia de Noticias Digitalizadas.

El periodismo digital “es la práctica de la investigación, producción y difusión de noticias e información a través de internet y plataformas digitales, combinando formatos multimedia, interactividad y hipertexto para llegar a audiencias globales de manera instantánea. Se caracteriza por su inmediatez, el uso de herramientas tecnológicas para verificar información, la posibilidad de interactuar con la audiencia y la adaptación a nuevos formatos narrativos como los podcasts y las transmisiones en vivo”. (Creada por IA en google) Esta es una dimensión del periodismo totalmente distinta a la que se había conocido y ejercido hasta ese momento.

El periodismo digital da paso a los periodistas digitales, Quakebot es una especie de periodista digital que asiste al profesional de la comunicación en la realización de su trabajo en área muy específicas del periodismo. “Quakebot no es el primer bot de este tipo en el LAT. Schwencke y sus colegas del equipo de datos del artículo lo modelaron a partir de un bot similar que genera informes automáticos sobre homicidios en el área de cobertura del artículo. (…)”. (OREMUS, 2014). Quizás éste sea el recurso perfecto para recoger informaciones en zonas en las cuales la integridad física del periodista corre peligro.

Al periodismo digital y los periodistas digitales se les suma los medios sintéticos también son conocidos como contenidos sintéticos, los cuales “elaboran y publican textos, audios, vídeos y otros contenidos informativos a partir de procesos ejecutados únicamente por algoritmos, sin intervención alguna del periodista”. (Ufarte-Ruiz, Murcia-Verdú yTúñez-López. 2023). La combinación que resaulta de la unión de estos tres campos se conocería como periodismo automatizado.

Qué es el periodismo automatizado? “El periodismo automatizado, también conocido como periodismo algorítmico o periodismo robótico, es la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y algoritmos para generar contenido

periodístico de manera automática, sin o con mínima intervención humana, esta automatización puede abarcar desde la recopilación y análisis de datos hasta la redacción de noticias, resúmenes y la personalización de contenido”. (Definición creada por IA en Gooogle.com).

Periodismo digital, periodistas digitales, contenidos sintéticos y periodismo automatizado se complementan con la disposición de las cyberagencias de noticias; agencias de noticias que operan principalmente o exclusivamente a través de internet, utilizando plataformas digitales para servir noticias. Estas agencias pueden ser tanto agencias tradicionales que han expandido sus operaciones al ámbito digital, como nuevas agencias creadas específicamente para operar en el ciberespacio. (Creada por IA, google.com)

La IA se aplicada al periodismo en actividades como: “Redacción automátizada de noticias, Verificación automatizada de información, Conocer a las audiencias, (...), [Realización de] transcripciones y traducciones automáticas, Tutorial - Transcripción de voz a texto. Detección de tendencias y descubrimiento de noticias. Verificación de fuentes y noticias. Tutorial - Verificación de información, Búsqueda de información, Etiquetado automático de información. (Cano-Orón y López-Meri, 2024). Se abre, de esta forma un campo de formación y emprendedurismo que desafía a asumir una actitud nueva ante el accionar comunicional global.

WEBGRAFÍA

Cano-Orón, L. y López-Meri, A. (2024). Introducción al uso de la IA en periodismo. Guía de referencias y modos de uso. Universitat de València. https://www.researchgate.net/publication/381780558_Introduccion_al_uso_de_la_IA_en_ periodismo_Guia_de_referencias_y_modos_de_uso/fulltext/667ec1710a25e27

Dr. Mark van Rijmenam. 2022. QUÉ SON LOS MEDIOS SINTÉTICOS?. LA GUÍA DEFINITIVA. THE DIGITAL SPEAKER.

https://www.thedigitalspeaker.com/what-is-synthetic-media-ultimate-guide/

Fundación Telefónica de España. 2025. Los medios sintéticos más allá del deep fake. Page 2. Page 3. La creación de contenido de forma artificial por medio del machine learning promete revolucionar.

https://telos.fundaciontelefonica.com/?pdf=18071

Lopezosa, Carlos; Pérez-Montoro, Mario; Martín, Carina Rey 2024.

El uso de la inteligencia artificial en las redacciones: propuestas y limitaciones Revista de Comunicación, vol. 23, núm. 1, 2024, Marzo-Agosto, pp. 279-294 Universidad de Piura. Facultad de Comunicación. : https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=589478541013

Los Angeles Time. What is the Quakebot and how does it work? https://www.latimes.com/la-me-quakebot-faq-20190517-story.html

Navarro Zamora, Lizy. (2024). Comunicación e inteligencia artificial : guía de la IA en diversos idiomas para comunicólogos y periodistas. Ciudad de México : Comunicación Científica, 2024. Colección Ciencia e Investigación.

OREMUS, WILL. 2014. El primer informe noticioso sobre el terremoto de Los Ángeles fue escrito por un robot. SLATE. https://slate.com/technology/2014/03/quakebot-los- angeles-times-robot-journalist-writes-article-on-la-earthquake.html

Petteri Rouhiainen, Lasse. 2018. Inteligencia Artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Editorial Planeta. Barcelona.

Ufarte-Ruiz, María-José; Murcia-Verdú, Francisco-José; Túñez-López, José-Miguel (2023). “Use of artificial intelligence in synthetic media: first newsrroms without journalists”. Profesional de la información, v. 32, n. 2, e320203.