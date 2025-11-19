Caribe Tours es una empresa dominicana líder en el transporte inter urbano de pasajeros en nuestro país.

Es también la empresa líder en el transporte de paquetes y documentos al interior a través de Caribe Pack. Muchas pequeñas empresas se apoyan en este servicio para distribuir sus mercancías a diversos destinos en el interior.

Desde su fundación, hace 40 años, Caribe Tours ha sido una empresa pujante que se ha mantenido a la vanguardia en la modernización de sus unidades y en la estructuración de un servicio cada vez más actualizado que responde con eficiencia a los dominicanos y extranjeros que utilizan su plataforma para viajar.

Es la empresa que mueve la mayor cantidad de personas diariamente y la que genera más empleos en su categoría.

Ha sido una empresa vanguardista. Dispone de un taller que es modelo en tecnología, el cual está conformado por técnicos extranjeros y dominicanos.

Muchos dominicanos desconocen que esta empresa también posee un centro de monitoreo, el cual permite vigilar a distancia y con precisión, el comportamiento de sus choferes y de ese modo, cuidar el servicio y el comportamiento de sus colaboradores en todo momento.

Posee una escuela de capacitación, avalada por el INTRANT, donde permanentemente ofrece entrenamientos de manejo a sus choferes con expertos en la materia. Igualmente, muchos ignoran que esta empresa mantiene planes de incentivo económico mensual a sus choferes como estímulo para que su conducta sea siempre la correcta.

Pero de igual modo cuando se producen denuncias sobre algunas inconductas de estos recursos y se comprueban las mismas a través de su centro de monitoreo, no vacila en desvincularlos de manera inmediata.

Es decir, se trata de una empresa que se empeña siempre en hacerlo bien; en ser un modelo de servicio que represente dignamente a los dominicanos.

Muchas personas desconocen que los autobuses de Caribe Tours (así como otros de otras empresas formales en el país) tienen un control de velocidad que nadie puede vulnerar y que solo les permite transitar a una velocidad de 98 kmt. por hora; empero, se ha sembrado la percepción equivocada de que los autobuses exceden la velocidad en su transitar, cosa imposible por los controles automáticos que lo impiden.

Con el sello de Caribe Tours circulan más de 800 autobuses en todo el país, viajando por carreteras, avenidas y calles del país ofreciendo diversos tipos de servicios que nutren nuestra economía.

Caribe Tours es una empresa dominicana, creada por un dominicano, que ofrece empleo directo a más de 1,600 dominicanos y que religiosamente cumple sus compromisos impositivos; forma parte de un consorcio de empresas relacionadas con la hotelería, las remesas, las finanzas, etc., que a su vez generan más de 6 mil empleos directos. Por todo lo que representa esta empresa en el mercado, nuestro reconocimiento por los 40 años que celebran y por todo lo que aporta a la industria en el país.