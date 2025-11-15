Un condenable acto de crueldad

Mientras ciudadanos generosos crían o adoptan animales para brindarles una vida mejor, otros, actuando con insensibilidad y maldad, se dedican a matarlos o malograrlos.

Son frecuentes los casos de perros, ya sean domésticos o callejeros, que mueren víctimas de un envenenamiento intencional.

Lamentablemente, estos actos atroces no son los únicos: también hay quienes, de manera cruel, agreden o someten a los animales a duras aflicciones y torturas.

O aquellos que, aun teniéndolos supuestamente bajo su cuidado, los abandonan o exponen a las inclemencias del hambre, la soledad y los rigores del clima por días enteros.

Es preciso recordar que la ley vigente castiga este tipo de abusos, y que es un deber tanto de las autoridades como de la sociedad en su conjunto velar por que se respete la protección a la vida, la dignidad y los derechos de estos seres.

El Listín Diario, que en 2024 promovió el histórico “Pacto por los Animales” junto a la Federación por la Defensa de los Derechos de los Animales (FEDDA), repudia enérgicamente los últimos episodios de envenenamiento ocurridos en el país.

En particular, condena el más reciente, acaecido en Santo Domingo y denunciado por el Consejo de Defensa de la Fundación LASO, que terminó de manera inmerecida con la vida de un grupo de caninos de raza, hermosos y adorables.

A la luz de este y otros crímenes similares, este diario y los firmantes del “Pacto” reclaman al Congreso que actúe con celeridad para aprobar una reforma crucial que se le ha sometido, a fin de robustecer la ley vigente y dar así un ejemplo contundente de compromiso con la vida y la dignidad de los animales.